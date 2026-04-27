総監督の言葉に結果で応えた。無差別級で争われる柔道の全日本選手権（２６日、東京・日本武道館）決勝が行われ、９０キロ級元世界王者の田嶋剛希（２８＝パーク２４）が、同級世界王者の村尾三四郎（２５＝ＪＥＳエレベーター）に優勢勝ちで初優勝。９０キロ級以下の選手による制覇は２０１２年の加藤博剛以来１４年ぶりとなった。

残り１２秒だった。序盤から村尾のペースで試合が進むも「無我夢中でとっさに出た技だった」と、隅返しで技ありを奪って日本一の座を引き寄せた。「遠距離恋愛的なすごい遠いライバルになってしまっているので、やっと戦えた、やっと勝てたというのが大きかった」と歓喜に浸った。

国士舘中・高、筑波大を経て２０２０年から現所属先に加入。バルセロナ五輪７８キロ級金メダルの吉田秀彦総監督は取材に対し「（国際大会と）ルールは違うけど、全日本を取るのは本当に大変。試合前には『俺を抜けよ』と話していた。２、３位はあるけど優勝はなかったので。だから実現してくれてよかった」と褒めたたえた。

新たな勲章を手に入れた田嶋だが、２８年ロサンゼルス五輪の９０キロ級は、村尾との激しい代表争いが予想される。世界選手権（１０月、アゼルバイジャン・バクー）は田嶋と村尾の２選手を派遣。吉田総監督は「今回勝ったことで（代表争いが）混沌としてきたけど、世界選手権があるので、そこでまた勝たないと次は見えてこない」とハッパをかけた。

今後も厳しい道のりが続くことは、田嶋自身もよくわかっている。この日の勝利は「番外編ですね」と気の緩みはなし。夢舞台への道は誰にも邪魔させない。