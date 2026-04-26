実は「元アイドル」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「反町隆史」を抑えた1位は？
長く活動している芸能人ほど、過去の経歴が知られていないこともあります。今のキャリアからは想像できないアイドル時代の姿に驚く人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は元アイドルと知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、反町隆史さんです。本名である野口隆史でジャニーズJr.として活動し、「平家派」というグループで「光GENJI」のバックダンサーを務めていました。
その後、俳優に転身すると月9ドラマ『ビーチボーイズ』（フジテレビ系／1997年）や『GTO』（1998年／フジテレビ系）の出演で大ブレーク。約30年にわたるドラマ出演歴を持ち、最近では『相棒』（テレビ朝日系）シリーズや『ラムネモンキー』（フジテレビ系）などで深みのある演技を見せています。
回答者からは「硬派なイメージだから」（30代男性／大阪府）、「ジャニーズっぽくはないから」（30代女性／神奈川県）、「現在の俳優としてのイメージが強く、過去にアイドル活動をしていたことを知らなかったから」（30代男性／富山県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、綾瀬はるかさんです。主演作品も豊富で、日本を代表する俳優といわれる綾瀬さんですが、デビュー当時はグラドルとしてグラビアやバラエティー番組に出演。過去には美容系バラエティー『B.C.ビューティー・コロシアム』（フジテレビ系）のダイエット企画に挑戦し、減量に成功しています。
俳優としては、ドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBS系／2004年）のヒロインを務め、ブレーク。最近では、『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）や『箱の中の羊』（5月29日公開）など、主演映画の公開が続きます。
回答コメントでは「女優さんのイメージが強いから」（40代女性／愛媛県）、「女優一本だと思ってた」（30代女性／茨城県）、「アイドルをしていたイメージがありませんでした」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は元アイドルと知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
2位：反町隆史／61票
2位にランクインしたのは、反町隆史さんです。本名である野口隆史でジャニーズJr.として活動し、「平家派」というグループで「光GENJI」のバックダンサーを務めていました。
その後、俳優に転身すると月9ドラマ『ビーチボーイズ』（フジテレビ系／1997年）や『GTO』（1998年／フジテレビ系）の出演で大ブレーク。約30年にわたるドラマ出演歴を持ち、最近では『相棒』（テレビ朝日系）シリーズや『ラムネモンキー』（フジテレビ系）などで深みのある演技を見せています。
回答者からは「硬派なイメージだから」（30代男性／大阪府）、「ジャニーズっぽくはないから」（30代女性／神奈川県）、「現在の俳優としてのイメージが強く、過去にアイドル活動をしていたことを知らなかったから」（30代男性／富山県）といったコメントが寄せられています。
1位：綾瀬はるか／118票
1位にランクインしたのは、綾瀬はるかさんです。主演作品も豊富で、日本を代表する俳優といわれる綾瀬さんですが、デビュー当時はグラドルとしてグラビアやバラエティー番組に出演。過去には美容系バラエティー『B.C.ビューティー・コロシアム』（フジテレビ系）のダイエット企画に挑戦し、減量に成功しています。
俳優としては、ドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBS系／2004年）のヒロインを務め、ブレーク。最近では、『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）や『箱の中の羊』（5月29日公開）など、主演映画の公開が続きます。
回答コメントでは「女優さんのイメージが強いから」（40代女性／愛媛県）、「女優一本だと思ってた」（30代女性／茨城県）、「アイドルをしていたイメージがありませんでした」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)