マリノスの中盤で頼りになる存在に。22歳・山根陸のテーマは良質な“ボックス・トゥ・ボックス”。「自分の道をしっかり歩みたい」

マリノスの中盤で頼りになる存在に。22歳・山根陸のテーマは良質な“ボックス・トゥ・ボックス”。「自分の道をしっかり歩みたい」