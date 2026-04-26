えなこ、振袖姿がかわいい！ 実妹の結婚式参列「感極まって泣きまくった1日でした」
コスプレイヤーでタレントのえなこが25日にInstagramを更新し、妹の結婚式に出席したことを報告。振袖姿を披露した。
【写真】えなこ、実妹&フィアンセと3SHOT!!
えなこが「今日は…妹の結婚式に行ってきました」と投稿したのは、披露宴で撮影された記念ショット。写真には、振袖姿のえなこと妹の2ショットや、新郎新婦の間に入った3ショットも収められている。
投稿の中でえなこは「妹は私と正反対の子で、おっとりしていて、親の手が一番かからない賢い子で2つ下で歳が近いこともあって、昔から仲の良い姉妹でした」と明かし「去年、お母さんと妹の3人でヨーロッパ旅行に行った時にプロポーズされたことを報告してくれて自分のこと以上に嬉しかったことを今でも覚えています」とつづっている。さらに「兄弟いとこの中で妹が1番最初の結婚だったこともあって私含めえなこ親族は感極まって泣きまくった1日でした笑」とユーモラスに式を振り返っている。
彼女の投稿にファンからは多数の祝福メッセージのほか「振袖姿も素敵過ぎる」「幸せのお裾分けありがと〜」「えなこが義理の姉になるのえぐい」などの反響が寄せられている。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」Instagram（@enakorin）
【写真】えなこ、実妹&フィアンセと3SHOT!!
えなこが「今日は…妹の結婚式に行ってきました」と投稿したのは、披露宴で撮影された記念ショット。写真には、振袖姿のえなこと妹の2ショットや、新郎新婦の間に入った3ショットも収められている。
投稿の中でえなこは「妹は私と正反対の子で、おっとりしていて、親の手が一番かからない賢い子で2つ下で歳が近いこともあって、昔から仲の良い姉妹でした」と明かし「去年、お母さんと妹の3人でヨーロッパ旅行に行った時にプロポーズされたことを報告してくれて自分のこと以上に嬉しかったことを今でも覚えています」とつづっている。さらに「兄弟いとこの中で妹が1番最初の結婚だったこともあって私含めえなこ親族は感極まって泣きまくった1日でした笑」とユーモラスに式を振り返っている。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」Instagram（@enakorin）