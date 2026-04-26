『timeleszファミリア』日曜昼での第2回！timeleszが海外の人にウケる新作餃子にチャレンジ

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日曜昼に引っ越しし、1時間枠に拡大したtimeleszの冠レギュラー番組『timeleszファミリア』の第2回放送が、4月26日14時から日本テレビで放送される。

■常識を覆すオリジナル餃子にtimeleszも驚き！

「世界1自由な船」 をコンセプトにした新スタジオセットで、まだ見ぬファミリア（＝仲間）と出会うべく、timelesz８人が航海へと繰り出す『timeleszファミリア』。気になる今回のスタジオゲストは、「餃子の神様・パラダイス山元」。

餃子といえば、肉と野菜の餡を三日月型に包んだ形が一般的だが、パラダイス山元はその常識を覆すような独創的なオリジナル餃子を生み出してきた。生地からタコの足が飛び出し、まるでタコ壺のようなものなど、見た目から驚かされるものばかり。店は完全招待制で場所も非公開という、まさにシークレット仕様。多くの食通が愛する「餃子の神様」が、今回は特別にtimeleszの8人に餃子作りを伝授する。

スタジオに登場した餃子の神様が被る独特な帽子に、原が早速「そんな帽子売ってるんですか？」と切り込むと、今回の進行も務める伊藤俊介（オズワルド）から「1発目にする質問ではない」とツッコまれるなど、少し緊張感もあった新スタジオセット1回目の収録も一気に和やかなムードに包まれる。

まずは、パラダイス山元が手がけてきたオリジナル餃子の数々を紹介。オマール海老を丸ごと使った餃子の迫力に、一同大興奮。「食べたいものを皮に包む」をモットーにした、パラダイス山元流の餃子が次々と登場する。途中で行われる「パラダイス山元の餃子クイズ」では、これまで作った中で最も珍しい餃子についての問題が出題されるが、ここで寺西に事件が…!?

続いては、テレビの前の皆さんもすぐに真似できる王道餃子作りの極意を伝授。見た目はオーソドックスながら、一般的な餃子に使われる「ある材料」をあえて使わず、さらに隠し味として加える意外な調味料など、スタジオで実際に調理する中で、中身の驚きの工夫や多くのテクニックが明かされていく。試食タイムでは、timeleszの小競り合いも勃発…?

■timeleszが生み出すオリジナル餃子！外国人の方々の胃袋を掴むのは？

そして今回パラダイス山元がtimeleszとやりたかったこと、それは「海外の人にウケる新作餃子を一緒に作る」というもの。timeleszが2人ずつのペアになり、実際にスタジオにお呼びした外国人の方々に向けてオリジナル餃子を作ることに。MVPに選ばれたペアはなんと、餃子の神様のお店へご招待！餃子の神様の発想をも超えるオリジナル餃子をtimeleszの8人は作れるのか!?

佐藤・菊池ペアは日本といえばの「アレ」を餃子にアレンジ。いつになく真剣なベテランペアはどんな餃子を完成させるのか。

寺西・篠塚の最年長×最年少ペアは日本の定番家庭料理をベースに作っていく。パラダイス山元のアドバイスを素直に聞く2人。MVPを獲得することはできたのか。

松島・猪俣ペアは意外な展開に。大のスイーツ好きな二人が考えたのは、スイーツをアレンジした餃子！餃子の神様も少し不安そうだが、本人は自信満々の様子。

焼肉店で働いていた経験を持つ橋本と熱血男・原ペアは餃子と一緒によく食べるあの料理をモチーフに！逆転の発想で優勝を目指す！

外国人にウケる餃子を作りMVPを獲得したのはどのペアなのか、餃子の歴史が変わる瞬間に注目だ。

■番組情報

日本テレビ『timeleszファミリア』

04/26（日）14:00～1500

MC：timelesz

ゲスト：伊藤俊介（オズワルド）、パラダイス山元

■関連リンク

『timeleszファミリア』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/timelesz-familia/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/