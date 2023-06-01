【TENITOL TALL レゼ】 2026年11月 発売予定 価格：10,450円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

フリューより、2026年11月に発売予定のノンスケールフィギュア「TENITOL TALL レゼ」。こちらは、2025年9月より公開された劇場版「チェンソーマン レゼ篇」に登場する「レゼ」を立体化したものだ。今回は、同社のオリジナルポーズで再現されている。

ちなみにこの「TENITOL」シリーズは、比較的入手しやすい価格帯で展開されているフィギュアブランドだ。それに加えて、今回はTALLサイズで立体化されており、全高約300mmと大きめに作られているところも嬉しいポイントである。

フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含まない全高は約300mmだ

片手で髪を触りながら、流し目でこちらを見る表情が印象的なこちらのレゼ。緑の大きな瞳や赤らんだ頬、キュッと閉じた口元など、キャラクターらしさもよく捉えられている。青い髪は、角度を変えるとふんわりと広がっているように見えるところも面白い。

ちなみに、今回展示されていたのは通常の表情だが、それとは別に「FURYU HOBBY MALL」限定として笑顔の「表情差し替えパーツ」が付属している。こちらは同じポーズでも口を開けて笑っているような表情になっており、通常の表情とは異なる魅力が楽しめる。

緑色の瞳が印象的だ

髪の合間から見える目がクール！

少し頬を赤らめている

レゼが身につけている衣装は、白を基調にしたノースリーブのシャツだ。首元には細いネクタイをつけており、こちらも少しだけ横に流れるような動きが付けられている。元々スレンダーな体型だが、体をわずかに曲げているため女性らしいスタイルがよく出ている。

衣装もナチュラルなスタイルだ

体のサイズにぴったり合っている

手も柔らかそうだ

下半身は黒色のパンツに、黒色のハイソックスを身につけている。ベルト付近のシャツのシワの造形など、派手さはないものの丁寧に作られているのがわかる。また、今回は歩いているときの場面を切り取ったのか、片足を上げているようなポーズになっており、自然な雰囲気に仕上がっている。

ほっそりとしたウエスト周り

白い太ももがまぶしい

片足を上げたポーズだ

こちらの「TENITOL TALL レゼ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。発送は2026年11月の予定で、予約は6月18日まで受付中である。事前に実物をチェックしたい人は、この機会にお店に足を運んでみよう！

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