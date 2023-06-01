【ソフィア・F・シャーリング ウェットスーツVer.】 2026年11月 発売予定 価格：30,580円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

VKENDより、2026年11月に発売予定の1/6スケールフィギュア「ソフィア・F・シャーリング ウェットスーツVer.」。こちらは、イラストレーターの高峰ナダレ氏が描いたオリジナルキャラクターの「ソフィア・F・シャーリング」を立体化したものだ。

今回は、ソフィアがウェットスーツを身につけた姿で再現されている。全体的に近未来的な衣装を着用しながらも、水中で動きやすそうなスタイルになっているところが特徴的である。それに加えてサイズもやや大きめで、部屋に飾っても存在感がありそうだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約285mmだ

まるでこちらに微笑みかけているようなあどけない表情がかわいらしい、こちらのソフィア。青く澄んだ大きな瞳や大きく開いた口元、そして金色のショートヘアなどキャラクターの特徴はしっかりと押さえられている。

頭の上にはバイザーのようなデバイスを装着している。こちらの青く透けた部分は、クリアパーツで再現されているほか、デバイスの近くからアホ毛が1本ニョキッと飛び出しているのも面白い。

いつも通りキュートな表情だ

サイバーな装備もカッコいい

角度を変えて眺めるのも楽しい

ソフィアが身につけているのはウェットスーツなのだが、豊満な胸によってスーツに全く収まりきっていない。衣装のデザイン自体はメタリックな色合いになっており、SFチックなスタイルが採用されている。移動用なのか、背中側にはかなり大きめのデバイスを背負っているところもポイントだ。

大きなバストについつい目が吸い寄せられる

ウェットスーツの質感もよく出ている

背中には空も飛べそうなデバイスを背負っている

おへその下側までファスナーが下ろされているが、このウェットスーツ自体は体に密着したものとなっている。そのため、脚の部分を見ると、まるでアスリートが身につけているユニフォームのようだ。また足にはマリンシューズのような黒い靴を履いている点もユニークである。

おへそも丸見え

スーツのデザインも美しい

足元は黒い靴を履いている

こちらの「ソフィア・F・シャーリング ウェットスーツVer.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。あみあみを含めて、一部の店舗ではすでに予約を締め切っているところも出てきている。どうしても手に入れたいという人は、今のうちに予約しておくことをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)高峰ナダレ