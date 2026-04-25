＜両親や義両親と同居＞やめた方がいいと言われがちだけど実際はOKの人もいる。一緒に住むのはなぜ？
実両親や義両親と同居をしている人もいることでしょう。夫婦だけの生活とは違い、親子間の関係もあるために、少々ややこしくなることもあるかもしれません。それでも同居をするのはなぜ？ そんな疑問がママスタコミュニティに寄せられました。
『義両親や実両親との同居をOKしたのはなぜ？ 深く考えずにOKしたの？』
同居はしたくないと思う人もいるでしょうが、実際には同居をしている人もいますね。自分の実両親であれば関係性も悪くないかもしれませんが、義両親となると話は変わってきそう。とはいえ、実の両親であってもずっと一緒に暮らしていると窮屈さを感じることもあるかもしれません。それでも同居をするのには、何かしらの理由がありそうですね。
仕事や金銭面の都合
『家業の都合』
『実親と5年くらい同居したよ。家を買うお金を貯める目的で』
『私が働きたかったから、こちらから義両親に同居をお願いした。あと旦那がいなくてもひとりで義実家に遊びに行くくらい仲がよくて、実家より好きだったし。完全二世帯だから顔を合わせないし、子どもが熱を出したときでも見てもらえた』
親子で一緒に仕事をしている場合には、同居のほうが都合がいい場合もあるのでしょう。仕事場と家が近いなどもあるでしょうが、仕事の相談などもしやすいのかもしれませんね。また自分が働くことを考えると、子どもが病気になっても見てくれる人がいると助かりますね。さらにいずれは家を出ることを前提として、お金を貯める目的の同居もあるそう。賃貸住宅では家賃が発生しますが、親との同居であればそこまでのお金はかからないでしょう。お金を優先した結果、同居を選ぶケースもあるようです。
子育てや家事が苦手だから
『うちの弟は義実家に住んでいる。子どもができた時点で、奥さんが子育てや家事が苦手ということで、仕方なかったみたい』
あるママの弟さんは、義両親と同居をしています。奥さんにとっては実両親との同居になりますが、その理由としては家事や子育てを手伝ってもらうため。弟さんが同居を決意するくらいですから、奥さんができることが少なかったのでしょう。このままでは子どもに影響が出てしまうという思いもあったのかもしれませんね。
家族を助けるための同居
『私が一昨年末に脳梗塞になって完全片麻痺になったから。ひとりで服を着られない、お風呂も入れない。子どもが小さいからと、義実家を立て直してバリアフリーにして同居してくれた』
このママは病気で生活に支障が出るようになったとき、義両親が助け舟を出してくれたそう。義実家をバリアフリーにして同居をしてくれるなど、義両親の優しさ、あたたかさを感じますね。このママも思いがけない提案に最初は戸惑ったかもしれませんが、義両親に甘えることにしたそうです。
『実親の経済状況が悪くて、一緒に暮らさないと生活ができなかったから。その後、実親が自分たちだけで生活できるようになったので別居した。望んではない、その選択肢しかない人もいる』
実の親がお金に困っていれば、子どもとしても助けたいという気持ちになるものでしょう。一緒に生活をすれば家賃分を節約できたり、生活費を抑えたりもできますから、親もなんとか生活ができるようになったそう。この人の場合、自分が望んだわけではなく、同居しか選択肢がなかったとのこと。同居をする背景は人それぞれで、事情に合わせて同居を考えていることがわかります。
同居を危惧するのは親世代も同じ
『実母の友人の話。娘夫婦に同居をせがまれているけれど、子どもの面倒と家事を丸投げされるのが目に見えているから拒否しているそう』
実家や義実家での同居は、現役世代だけでなく、実は親世代にとっても問題になってくるようです。いくらわが子でも家事を一切せずに任されてしまうのは親世代にとっても避けたいことですね。また孫のお世話を頼まれることもあるでしょう。そうすると自分たちの時間が取りづらくなり、自由がきかない生活になってしまいます。同居を歓迎しない親世代もいるということは、きちんと理解する必要がありそうです。