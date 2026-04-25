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工学博士のパクくんが、YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「【衝撃の真実】韓国人は日本料理をどう思う？5つの印象を教えます」と題した動画を公開した。



日本在住9年の経験を持つパクくんが、韓国人が抱く日本料理へのイメージと、実際に日本で体験した際のギャップについて、寿司、ラーメン、納豆、おでん、とんかつの5つの料理を例に独自の視点で解説した。



まず一つ目に挙げられたのは「寿司」だ。パクくんによると、韓国で寿司といえば「高級料理」の代名詞であり、おまかせコースなら2万円、回転寿司でも一皿200～300円と日本の3倍近い価格設定だという。そのため、日本に来て初めてスシローに入った際、一皿100円という価格を見て「さっきのコーヒーより安いじゃん」と心のなかで叫び、その衝撃で「声が出せなかった」と振り返った。韓国では特別な日に行く場所だった寿司が、日本では日常に溶け込んでいることに深い感銘を受けたようだ。



二つ目の「ラーメン」については、韓国人の多くが「インスタントラーメンか、せいぜい醤油ラーメンの一種類しかない」と思っていると指摘。しかし、福岡での博多ラーメン、東京での家系ラーメンとの出会いを通じ、「一種類では収まりきらない多様性」に気づいたという。特に家系ラーメンの濃厚なパンチ力に触れた際は「目が覚めた」と語り、日本全国がまるで「ラーメンの万華鏡」のように見えたと表現した。



三つ目の「納豆」は、韓国人にとって「未知のちょっと怖い食べ物」だという。韓国の食文化にはネチョネチョした発酵食品が少なく、キムチのようなシャキシャキした食感が好まれるためだ。パクくん自身も最初は「禁断の扉」を開けるような感覚だったと語る一方、韓国人が見た目が独特な「スンデ」を好んで食べる点と比較し、食文化の不思議な矛盾についても言及した。



四つ目の「おでん」も大きな違いがある。韓国のおでんは魚のすり身を練った一種類のみを指し、屋台で食べるおやつという位置づけだ。そのため、日本のコンビニで大根やこんにゃくなど多種多様な具材が並んでいる光景を見た際は、「宝箱かな」と目を疑ったという。



最後に紹介されたのが「とんかつ」だ。韓国では肉を薄く叩いて広げたものが一般的だが、日本のとんかつは厚みがあり、サクサクとした衣が特徴だ。パクくんは上野のとんかつ店「武蔵野」で食べた際の感動を「口の中が一瞬で幸せな劇場に変わった」と独特の表現で称賛。「日本のとんかつは神」と断言し、その芸術的なまでのこだわりを熱弁した。



パクくんは、料理を通じて「国や文化が違えば、同じ名前の料理も全くの別物になる」と結論付けた。単なる味の違いだけでなく、その背景にある文化やこだわりを知ることで、日本という国をより深く理解できるようになったと動画を締めくくった。