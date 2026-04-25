２４日に放送されたフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」に大物ロックミュージシャンが登場し、スタジオが騒然となった。

「人生を変えた一曲」として、有田哲平が挙げたのが清春の「忘却の空」。知り合いの結婚式で、清春がアカペラで歌い上げた曲が忘れられないといい、まさかの清春本人が登場。スタジオが騒然となった。

有田は「アカペラで…」と言ったところ、ギター持参だった清春は「ギターいらなかったみたい」と付き人に不満げに伝え、オズワルド伊藤が「ギターでいいです！」と言うも、清春は「ちょっとないです」「だからテレビは嫌なんですよね」と行って退席してしまった。

その後、説得を受け再び登場するも、好きだった「夢ちゃん」という女性の話を延々としだし、伊藤が「清春のこれは聞けるぞ！」などと声をあげたことから、再び「ちょっとうるさいんで」などといって、歌唱を拒否。伊藤は土下座をするも、清春は「だからテレビってね」といって結局歌わずに退席してしまった。

もちろんすべて織り込み済みのコント。ネットでは、清春が「脱力タイムズ」に登場したこと事態が話題で「清春さんめっちゃ頑張ってた！めっちゃオモロかった」「水ダウにも脱力にも出てくれる清春さん」「清春さんが脱力タイムズにでるってすごいな笑」「小芝居が可愛すぎる」などの声が上がっていた。