恋愛病院、石丸伸二に急展開！意外な過去告白「大学時代、僕は…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月23日（木）夜10時より“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合う新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全６回）の#４を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送した。
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、２泊３日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられる。参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー５名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー５名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナ。
サウナデートでは、元政治家・しんじ（石丸伸二）、現役東京大学大学院生・あさ、フリーアナウンサー・まさかつによる恋の三角関係が本格化。まさかつが「好きな子がいるから」とストレートにあさへの想いをぶつける中、あさから「心は動いた？」と問いかけられたしんじは、「すごくいい人だと思った」と率直な心境を吐露。さらに「これは普段誰かに対して思わない感情」と語るなどこれまであまり見せてこなかった“感情の変化”を口に。
また、手錠で繋がれた状況の中で、「手を挙げておくのしんどい？」とあさを気遣い、手を支えるように握るしんじの姿も。思わぬ距離の近さにスタジオからは「え!?」「きゃぁぁぁ！」と歓声が。
一方のあさも、まさかつとの３人でのデートを終え「しんじさんの方がいいなと思った」と本音を明かす場面が。三角関係の中で、それぞれの気持ちがより鮮明になっていく。
また、しんじがこれまで語ってこなかった過去の恋愛事情を明かす場面も。大学時代を振り返り、「大学時代、僕は病んだ」「彼女はいなかった」「そういうこともなかった」と告白。さらに「サークル活動に勤しんでいた。ジャグリングサークルで、将来は就職するか大道芸人になろうと思っていた」と意外な過去も明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。
さらに、メンバーたちがヴィラに集まりクリスマスパーティーを楽しむ中、元Jリーガー・ゆうととシングルマザー・エリナは、エリナの誘いで“抜け駆けデート”へ。 ゆうとの心の壁の厚さに苦戦し、スタッフに「おくすりが弱すぎる」「これじゃ壁は壊せない」と本音を漏らしていたエリナ。その想いを受けて、２人には“劇薬”として、いちごを手を使わずに両端から食べる「いちごポッキーゲーム」が処方される。戸惑いながらも挑戦した２人に、見届け人の玉城から「もうそれキスやん！」「もう一回いった!?」と興奮の声が。ひろゆきも「キスしましたね」と驚きを見せ、スタジオは大盛り上がり。ゲームを終え、エリナは「甘酸っぱい！」と笑顔を見せ、ゆうとも「一番強いおくすりでした」「めっちゃドキドキした」と振り返る。
果たしてゆうとの“壁”は壊せたのか。感情の読めないゆうとの反応に、スタジオからは「これは（エリナの）一方通行？」「いや、あの目線の下げ方はただ不器用なだけだと思う！」といった考察が飛び交い、２人の関係の行方に注目が集まった。
また、２日目のデートではヴィラ内で行われていたクッキングWデートにも異変が。“手錠”のおくすりで心も体も繋がるはずが、思わぬ展開が重なり、スタジオからは「どうしたの!?」「重症すぎる……」と驚きの声が上がるなど、不穏な空気に包まれる。“恋を忘れた大人たち”の関係が、複雑に動き出した『恋愛病院』#４はABEMAで無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、２泊３日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられる。参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー５名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー５名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナ。
また、手錠で繋がれた状況の中で、「手を挙げておくのしんどい？」とあさを気遣い、手を支えるように握るしんじの姿も。思わぬ距離の近さにスタジオからは「え!?」「きゃぁぁぁ！」と歓声が。
一方のあさも、まさかつとの３人でのデートを終え「しんじさんの方がいいなと思った」と本音を明かす場面が。三角関係の中で、それぞれの気持ちがより鮮明になっていく。
また、しんじがこれまで語ってこなかった過去の恋愛事情を明かす場面も。大学時代を振り返り、「大学時代、僕は病んだ」「彼女はいなかった」「そういうこともなかった」と告白。さらに「サークル活動に勤しんでいた。ジャグリングサークルで、将来は就職するか大道芸人になろうと思っていた」と意外な過去も明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。
さらに、メンバーたちがヴィラに集まりクリスマスパーティーを楽しむ中、元Jリーガー・ゆうととシングルマザー・エリナは、エリナの誘いで“抜け駆けデート”へ。 ゆうとの心の壁の厚さに苦戦し、スタッフに「おくすりが弱すぎる」「これじゃ壁は壊せない」と本音を漏らしていたエリナ。その想いを受けて、２人には“劇薬”として、いちごを手を使わずに両端から食べる「いちごポッキーゲーム」が処方される。戸惑いながらも挑戦した２人に、見届け人の玉城から「もうそれキスやん！」「もう一回いった!?」と興奮の声が。ひろゆきも「キスしましたね」と驚きを見せ、スタジオは大盛り上がり。ゲームを終え、エリナは「甘酸っぱい！」と笑顔を見せ、ゆうとも「一番強いおくすりでした」「めっちゃドキドキした」と振り返る。
果たしてゆうとの“壁”は壊せたのか。感情の読めないゆうとの反応に、スタジオからは「これは（エリナの）一方通行？」「いや、あの目線の下げ方はただ不器用なだけだと思う！」といった考察が飛び交い、２人の関係の行方に注目が集まった。
また、２日目のデートではヴィラ内で行われていたクッキングWデートにも異変が。“手錠”のおくすりで心も体も繋がるはずが、思わぬ展開が重なり、スタジオからは「どうしたの!?」「重症すぎる……」と驚きの声が上がるなど、不穏な空気に包まれる。“恋を忘れた大人たち”の関係が、複雑に動き出した『恋愛病院』#４はABEMAで無料見逃し配信中。
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