ミランダ＆アンディが出世したエミリーと再会『プラダを着た悪魔２』波乱の幕開けを予感させる本編映像公開
映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』より、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイらが演じる主要キャラクター4人の再集結を捉えた本編映像が公開された。
【動画】「ランウェイ」編集部がエミリーと再会！
トップファッション誌「ランウェイ」が舞台となった『プラダを着た悪魔』（2006）。“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿を描き、多くの女性たちの憧れと共感を呼んだ。
その続編となる本作では、ファッション業界のアイコンである編集長ミランダと、その右腕ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）がとある危機に直面。かつて報道記者になるという夢を叶えるためミランダのもとを離れたアンディが、再び「ランウェイ」に戻ってくることになる――。
今回解禁されたのは、前作でおなじみのメインキャラクター4人が再集結する重要シーン。ミランダ、ナイジェル、そして「ランウェイ」に戻ったアンディが、とあるラグジュアリーブランドのオフィスを訪れる。そこで待ち受けていたのが、アンディがまだミランダのアシスタントだった頃、共に厳しい環境を生き抜いた戦友であり、先輩アシスタントのエミリーだった。
エミリーは、いまやラグジュアリーブランドの幹部となり、「ランウェイ」存続の運命すら左右する立ち位置にいる。アシスタント時代の面影はもはやなく、洗練されたDiorのルックに身を包み、以前は太刀打ちできない絶対的存在だったミランダに対しても堂々たる態度を見せている。
そんな彼女がミランダたちを呼び寄せた理由――それは、ミランダが突如見舞われることとなったスキャンダルである。何やら文句を言いたげなエミリーに対し、「ランウェイ」特集部の新たな責任者として“事態の収束”に動き出したアンディが交渉を試みる。しかし、肝心のエミリーはアンディの変わりっぷりをすぐには受け入れられない様子だ。
報道記者として経験を積み、見た目も中身もすっかり自信をつけて舞い戻ってきたアンディを前に、「昔と変わったわ 自信に満ちてる でも眉毛は同じまま」と皮肉たっぷりに言い放ち、立場が変わっても一瞬であの頃に引き戻されるような、変わらない2人のやり取りが繰り広げられる。
ついに再会を果たした彼女たちが、この会議室からどのような波乱を巻き起こしていくのか。かつて同じ時を過ごした4人による、これから始まる新たな闘いに胸が高鳴る映像となっている。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。
【動画】「ランウェイ」編集部がエミリーと再会！
トップファッション誌「ランウェイ」が舞台となった『プラダを着た悪魔』（2006）。“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿を描き、多くの女性たちの憧れと共感を呼んだ。
今回解禁されたのは、前作でおなじみのメインキャラクター4人が再集結する重要シーン。ミランダ、ナイジェル、そして「ランウェイ」に戻ったアンディが、とあるラグジュアリーブランドのオフィスを訪れる。そこで待ち受けていたのが、アンディがまだミランダのアシスタントだった頃、共に厳しい環境を生き抜いた戦友であり、先輩アシスタントのエミリーだった。
エミリーは、いまやラグジュアリーブランドの幹部となり、「ランウェイ」存続の運命すら左右する立ち位置にいる。アシスタント時代の面影はもはやなく、洗練されたDiorのルックに身を包み、以前は太刀打ちできない絶対的存在だったミランダに対しても堂々たる態度を見せている。
そんな彼女がミランダたちを呼び寄せた理由――それは、ミランダが突如見舞われることとなったスキャンダルである。何やら文句を言いたげなエミリーに対し、「ランウェイ」特集部の新たな責任者として“事態の収束”に動き出したアンディが交渉を試みる。しかし、肝心のエミリーはアンディの変わりっぷりをすぐには受け入れられない様子だ。
報道記者として経験を積み、見た目も中身もすっかり自信をつけて舞い戻ってきたアンディを前に、「昔と変わったわ 自信に満ちてる でも眉毛は同じまま」と皮肉たっぷりに言い放ち、立場が変わっても一瞬であの頃に引き戻されるような、変わらない2人のやり取りが繰り広げられる。
ついに再会を果たした彼女たちが、この会議室からどのような波乱を巻き起こしていくのか。かつて同じ時を過ごした4人による、これから始まる新たな闘いに胸が高鳴る映像となっている。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。