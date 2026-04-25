犬が散歩中に寝転ぶ理由3つ

1.歩きたくない

犬が散歩中にゴロンと寝転がってその場を動こうとしないとき、「歩きたくない」「そっちには行きたくない」という意思表示をしている可能性があります。

犬が散歩中にそうした意思を持つことはよくあることで、座って動かなくなる場合もありますし、グイグイと引っ張って好きな方向に歩いていく場合もあります。

そうした別の方法で意思表示をしたものの、飼い主さんに気持ちが伝わらなかったり思い通りにならなかったりしたときに、寝転んで動かなくなることが少なくありません。

地面に寝てしまうと無理に動かすこともできず、場所によってはすぐに移動しなければならないと飼い主さんは焦ってしまうでしょう。

そのため、犬を抱っこしたり犬の行きたい方向に進んだりと、結果的に犬の思い通りになってしまうことがあります。

そのような経験を重ねると、同じように動きたくないと思ったときに寝転んでアピールすることが増えていきます。

2.注目を集めたい

散歩中に公園に立ち寄ったときや飼い主さんが立ち話をしているときなどに、地面に寝転ぶ場合は、犬が自分に注目を集めようとしているのかもしれません。

犬が地面に寝転んでいると、飼い主さんはもちろん、まわりにいる人もその犬に目を向けて「どうしたの？」「かわいい！！」などと声をかけることがあるでしょう。

そうした反応があると、犬は自分に注目して欲しいときやかまって欲しいときにわざと寝転んで見せるようになります。

また、仰向けになって寝転がるとお腹をなでてもらえると思っている犬は、公園や人通りの多い場所でそうした行動をすることがあります。

3.身体的なトラブル

犬が散歩中に寝転んだとき、身体的なトラブルが起きている可能性もあります。

背中を地面にこすりつけるような動きをしているときは、背中にかゆみや違和感を感じていることが考えられます。

そのほかにも、寝転んで頑なに動こうとしない場合や体に触ると怒る場合などは、足や腰の関節などに痛みを抱えていることがあります。

様子がおかしいと感じたときは、全身のチェックをおこない、皮膚や歩き方などに異常はないか確認するようにしましょう。

犬が地面の上で寝転がったときの対処法

犬が飼い主さんにかまってもらうためや注目を集めるために寝転んでいる場合、声をかけたり目を合わせたりするほど、その行動が定着してしまいます。

犬が寝転んでも無視していれば、「寝転んでもかまってもらえない」ということを学習します。

「なにやってるの！」と注意したとしても顔が笑っていれば、飼い主さんも楽しんでいると勘違いしてしまうこともあるでしょう。

そのため、犬が寝転んでいる間は黙って待ち、自分で起き上がったところで軽く声をかけてあげてください。

ただし、寝転んだ場所が人の行き来が多い場所や車道などの場合は、安全確保をすることが優先です。すぐに抱き上げたり誘導したりして、安全で人の迷惑にならない場所に移動するようにしましょう。

また、犬が退屈を感じたり歩くことを拒否したりするために寝転んでしまう場合は、散歩の内容や接し方を見直してみるのもおすすめです。

犬が本当に楽しめているかを考えながら、時々散歩のコースや内容を変えてみてください。

さらに、寝転ぶことが多く身体的なトラブルが原因の可能性がある場合は、動物病院で一度しっかりと検査してもらうといいでしょう。

まとめ

犬が散歩中に寝転ぶ行動には、様々な理由があります。

そのため、どのように対処すればいいかを考えるときは、まず理由や原因をはっきりとさせることが大切です。

犬の様子をしっかりと観察して、気持ちを理解しながら適切な対応をしていきましょう。