松本穂香（29）が大車輪の活躍を見せている。

【妖艶！】薄着で悶え、濃厚キスを…松本穂香が見せた迫真の濡れ場をじっくり見る

1月スタートの主演ドラマ『50分間の恋人』（ABC・テレビ朝日系）だけでなく、2月に配信を開始した『エンジェルフライト THE MOVIE』でも主要キャラとして出演。4月期では『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）に、ヒロインの青峰しずく役として出演中だ。



4月期は『タツキ先生は甘すぎる！』にヒロイン役として出演中の松本（スタッフInstagramより）

同作は町田啓太が主人公の浮田立樹役を演じ、学校に行けない子どもたちの居場所となるフリースクールが舞台のヒューマンドラマ。松本が演じるしずくは、フリースクールで新人スタッフとして働きはじめる元中学教師で、ルールを重んじる真面目すぎる性格の持ち主だ。先輩スタッフのタツキと意見がぶつかる場面もあり、正反対の2人が子どもたちの未来を切り開く姿が感動的に描かれている。

さらに秋にはNHK連続テレビ小説『ブラッサム』への出演も発表されている。石橋静河が演じるヒロイン・葉野珠の幼なじみである岩田梅を担当し、9年ぶりの朝ドラ出演となる。

“有村架純の妹分”としてデビュー→「清純派」にしては濡れ場が多め？

1997年2月5日生まれ、大阪府出身の松本は2015年に制作された短編映画『MY NAME』で女優デビューした。同じ事務所の人気女優・有村架純と共演する機会があり、メディアでは“有村架純の妹分”とキャッチフレーズが付けられ、売り出されることになる。

事務所の後押しもあったのか、2017年には有村が主演を務めたNHK連続テレビ小説『ひよっこ』に出演。ヒロイン・谷田部みね子の同僚である青天目澄子を演じ、おかっぱ頭にメガネがトレードマークの、マイペースで食いしん坊な愛されキャラを担当し注目された。

その後、2018年にauのCM「意識高すぎ！高杉くん」に出演し、ドラマファン以外からも人気を獲得。同年放送の日曜劇場『この世界の片隅に』（TBS系）では松坂桃李とダブル主演を務め、冬には人気女優の登竜門である「JR SKISKI」のCMに抜てきされた。当時を知るテレビ関係者は、事務所が果たした役割が大きかったと明かす。

「“有村架純の妹分”というキャッチフレーズが功を奏し、有村さんが国民的人気を得ていく波に松本さんもうまく乗れた。もちろん本人の実力もある。松本さんが出演したCMが次々と当たるなど結果も出ています」

デビューから順調に活躍を続けた松本だが、同世代の人気女優と比べて意外な仕事を多くこなしている。「濡れ場」だ。

「援助交際」に「コンドーム拒否」……

通常、人気が高い女優は濡れ場を演じることが少なくなっていく。特に若手女優は濡れ場を避ける傾向にあり、大胆なベッドシーンなどはニュースになるほどだ。

そんな中、松本は清純派イメージがあるにもかかわらず大胆な濡れ場を経験して進化を続けている。

ブレイク真っ只中の2018年にヒロインとして出演したドラマ『平成物語』（フジテレビ系）では、デビュー4年目とは思えない大胆なベッドシーンを見せた。

主人公の幼なじみ役を演じた松本は、主演の岡山天音と第2話の冒頭で濡れ場を演じている。松本のかすかなあえぎ声から始まり、薄着で愛撫を受けているところが急に映し出され、濃厚なディープキスも披露。「嘘つき、何もしないっていったじゃん」と言いつつもコンドームをつけようとする主人公を制止するなど刺激的な演技を見せた。

2020年放送のドラマ『竜の道 二つの顔の復讐者』（関西テレビ・フジテレビ系）では、数人の男たちに乱暴される緊迫した場面を演じた。さらに2022年に配信されたNetflix映画『桜のような僕の恋人』では、トップアイドルの中島健人とのベッドシーンを披露している。

同作で松本は、難病におかされてしまうヒロイン・有明美咲を担当。中島が演じた主人公・朝倉晴人と恋に落ちる役柄だ。暗がりの中で肌の露出こそ少ないシーンだったが、激しいキスを見せた。

また、2024年放送のドラマ『95』（テレビ東京系）でも、援助交際経験があるキャラを演じ、主演のKing & Prince・高橋海人と一瞬ではあるがベッドシーンが。余談だが、この作品でもコンドームの使用を拒否するような場面があった。

「妹分」から一皮むけるため必要なものは？

このように、若手女優でありながら際立って濡れ場シーンが多い松本だが、同世代の女優は強豪ぞろい。29歳の松本と同世代に括られるのは、今田美桜、広瀬すず、橋本環奈、杉咲花、福原遥、小芝風花、芳根京子など。朝ドラのヒロイン経験者も多く、激しい競争が行われている世代だといえる。

こうしたライバルに追いつき、一歩抜け出すにはどうしたら良いのだろうか。先ほどのテレビ関係者は、松本のさらなるブレイクの条件についてこう話す。

「松本さんは、『グラップラー刃牙はBLではないかと考え続けた乙女の記録ッッ』（WOWOW）や、『ミワさんなりすます』（NHK総合）など、コアな作品にも多く出演し実績は十分。ただ、代表作といえるヒットがないのが急所です。もう一皮むけるには、朝ドラの主演や、大ヒット映画のヒロインなどが求められます。

その点、松本さんはこれまで大きなスキャンダルがないのが強い。これはNHKに好かれる要素で、朝ドラヒロインのオファーが来ることは十分にあり得るでしょう。STARTO ENTERTAINMENTに所属している男性陣との共演が多く、しっかり信頼も勝ち取っているのも大きい。STARTO社のタレントは、大作映画や話題のドラマで主演に起用されることが多いですからね。

松本さんはすでに誰もが認める演技力がありますし、CM出演などで実績も重ねています。近いうちに名刺代わりとなる代表作が生まれれば、有村架純さんの妹分どころか同世代の女優の中でも頭一つ抜け出せると思います」

「有村架純超え」という目標は、決して意識高すぎではない。

（ゆるま 小林）