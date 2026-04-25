きょう4月25日（土）よる9時 第3話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。

本作は、小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増加している今、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』を舞台に描く物語。

町田啓太演じる教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と、彼が抱える葛藤を知ることに。

学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく新たな形のヒューマンドラマ。放送を前に、第3話の見どころと場面写真を紹介！

■部屋に閉じこもる娘を心配する母・橘珠美に伝えたタツキの言葉

フリースクール『ユカナイ』を退会したいと申し出るために面談にきた橘珠美（黒川智花）は、娘の寧々（本屋碧美）が塾とピアノ以外は部屋に閉じこもっているとタツキに伝える。珠美の心配をよそに、「ひきこもりを楽しめてるかもしれないんで」と返答するタツキ。想定していなかった答えに、同席していたスタッフのしずくも驚き、珠美は理解できないでいる。

■自分の好きな色を自由に選べない理由

「夏休みビーズアートづくり」と書いてある『ユカナイ』の夏休みイベントのチラシを目にした寧々は、久しぶりにフリースクール『ユカナイ』に足を運び、ビーズアートづくりをはじめる。丁寧にビーズを配置する寧々だが、自分の好きな色を自由に選ぶことができない。

作りかけの作品を見た三雲英治（江口洋介）は、「どこか自信を失っているのかもしれないな」とタツキに伝える。

■塾に行かせたい父と、ピアノを続けさせたい母

『ユカナイ』で作ったビーズアートを両親に見せるために袋から取りだそうとしたとき、母・珠美と父・行雄（忍成修吾）は寧々の進路への考え方の違いで言い合いになってしまう。その場を離れ部屋に戻った寧々は…。

■夏休みイベント「ユカナイキャンプ」が開催

フリースクール『ユカナイ』では、バーベキューやスイカ割り、天体観測や花火などを楽しむお泊まり会「ユカナイキャンプ」が開催される。はしゃぐ子どもたちの姿。キャンプは笑いの絶えないものとなる。

そんな中、元妻・優（比嘉愛未）からタツキに電話がかかってくる。

TVerでは放送後から無料配信：https://tver.jp/series/srp8uxgiz9

第3話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/tatsuki/story/