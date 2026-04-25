Snow Manの佐久間大介さん（33）とバナナマンの日村勇紀さん（53）がMCを務める日本テレビ系のバラエティー番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』に、ラッパーでシンガーのちゃんみなさんがゲスト出演します。

番組は、佐久間さんと日村さんが世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶトークバラエティー。25日の放送では、劇場版最新作が公開中で、テレビアニメ放送30周年を迎えた『名探偵コナン』を、前週の放送に続いて深掘り。名探偵コナンに関する様々なVTRを見ながら、心にしみる名シーンやキャラクターたちのグッとくる名言を紹介しつつ、魅力をさらに掘り下げます。ちゃんみなさんのほか、推しの魅力を伝えるキャラクター“おしつじさん”として、声優の竹達彩奈さんと乃木坂46の菅原咲月さんが出演。

■ちゃんみな、“推し”は『キュラソー』 名シーンに涙

名探偵コナンのファン歴15年というちゃんみなさんの“推し”は『キュラソー』だそうで、そんなキュラソーの切なすぎる名シーンをスタジオで鑑賞。ちゃんみなさんは「泣ける、今でも」と涙を浮かべる場面も。さらに、ちゃんみなさんが「このとき、私もうビックリ仰天」と話し、映画館で衝撃のあまり思わず悲鳴をあげたというFBI捜査官・赤井秀一の胸熱シーンも紹介します。

名シーンに加え、作品ならではの深すぎる名言も紹介。コナンの元の姿である工藤新一が悪人に放った一言に、佐久間さんは「言われないと気づけなくないっすか、こういうのって。言語化されないと」、「それを教えてくれるって」と感銘を受けていました。

最後は、ファンでも苦戦するようなコアな名探偵コナンクイズに一同で挑戦します。