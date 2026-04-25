◇パ・リーグ オリックス3―2日本ハム（2026年4月24日 京セラドーム）

まるでコミックのように出来過ぎた一発に、スタンドが揺れた。オリックスの新助っ人・シーモアが、7回に来日初本塁打となる決勝2ラン。京セラドーム通算3000号のメモリアル弾で、球団新記録の同球場9連勝へ導いた。

「来日初ホーマーだけでも十分いいことなのに、いい街でいいファンの前で打てたことが本当にうれしい。喜びも爆発したよ」

昨季の沢村賞投手・伊藤のスプリットを捉えた打球は、右翼5階席に飛び込む130メートル弾。レイズ時代に同僚だった元オリックス・ワゲスパックの助言で入団を決意したという助っ人砲が、マイナー通算89発のパワーをついに見せつけた。

本領発揮を「5、6月ぐらいかな…」と語るなど、米国時代からスロースターター。それでも投球モーションやテンポの違いに早く慣れようと、敵地でも早出で打撃練習に取り組む勤勉な姿勢が結実した。4月15日の西武戦で来日50打席に到達し、岸田監督と監督室で面談。キャンプから事あるごとに「焦らなくていいから、自分のやらなきゃいけないことをやってくれたらいい」とサポートしてくれた指揮官に「ゾーンにも慣れて、球種も結構見られてきた。ここからだ」と背中を押され、同67打席目で期待に応えてみせた。

「首脳陣、沢村通訳を含めていろんな人と話をして、頭の中が整理されて戻ってきた結果がきょうだった」

麦谷と「打席では落ち着けよ」などと言い合う事が日常茶飯事で、同じく新助っ人右腕のジェリーに感化されて今後の相撲観戦にも意欲を示す。昨年末に結婚した妻との観光地巡りが趣味のナイスガイが、今季最多の貯金5に貢献した。 （阪井 日向）

○…シーモア（オ）の7回、来日1号勝ち越し2ランは京セラドームの通算3000号本塁打。1997年の公式戦初開催から同球場で576人目の本塁打で、通算最多はT・ローズ（近鉄ほか）の149本。

○…チームは3月28日の楽天戦から京セラドームで9連勝。本拠地では阪急時代の84年5〜6月に西宮で2分けを挟んで9連勝して以来42年ぶり。52年のフランチャイズ制以降の最多連勝は、68年西宮での14連勝（1分け挟む）。