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ピンボーカルの正体は「レク係」だった。SUPER BEAVERらがギターを持たずに歌う本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

平井拓郎(QOOLAND)が、YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」で「ギター弾くボーカルと、ギター弾かないボーカルがいるのは何故なのか｜SUPER BEAVERやUVERworldが演奏しながら歌わない理由」を公開した。動画では、ピンボーカルとギターボーカルの違いについて解説し、ギターを持たないボーカルの正体は観客を盛り上げる「レク係」であると結論づけている。



平井氏はまず、ピンボーカルを「かなりのレク係」と表現し、ステージを歩き回って観客を楽しませる「バスガイド」のような存在だと定義した。The Beatlesの登場などにより、自分で曲を書き、楽器を弾きながら歌う「ギターボーカル」という手品のような大道芸が広まった背景を紹介。一方で、バンドが売れて会場が広くなると、動きが制限されるギターボーカルよりも、観客を煽り視覚的に楽しませる「レク要素」の重要性が増すと語る。



その証拠として、THE ORAL CIGARETTESのように、初期はギターを持っていたボーカルが、会場の規模拡大に伴ってピンボーカルへと移行するケースがあると指摘。また、観客を盛り上げる才能は「クラスに1枚2枚しかいないひょうきんな奴」にしか備わっておらず、誰でも手っ取り早くピンボーカルになれるわけではないとその難しさを説明した。さらに、ボーカルが動かない代わりにベースなどの楽器隊が大暴れしてレク係を担うバンドや、RADIOHEADのように一切動かない例外的な事例にも言及している。



平井氏は「ピンボーカルのほうが少ない今の時代、レク係ができる人はすごい」と述べ、単なる演奏の有無にとどまらない、バンドにおける役割と才能の多様性を浮き彫りにする解説となった。