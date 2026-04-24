“現役の看護師”グラビアアイドル、ビーチでサービスショット「美しすぎる」「スタイル抜群」 ウエスト58cm
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、24日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を公開した。
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇り、SNSでは近影を度々披露し話題を呼んでいる。
そんな彼女が投稿したのは自身のソロショット。「沖縄ビーチで公開計量でした」とつづり、ビーチでの水着姿を披露。ファンからはは「美しすぎる」「スタイル抜群」などの声が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇り、SNSでは近影を度々披露し話題を呼んでいる。
そんな彼女が投稿したのは自身のソロショット。「沖縄ビーチで公開計量でした」とつづり、ビーチでの水着姿を披露。ファンからはは「美しすぎる」「スタイル抜群」などの声が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）