◆静岡県高校総体陸上対校選手権大会中部地区予選会（２４日・草薙総合運動場陸上競技場）

男子１５００メートルで高橋柊音（しおん、藤枝明誠３年）が予選、決勝と連続で大会新をマークして初優勝を飾った。予選を自己ベストの３分５３秒８２で走破し、従来の記録（３分５５秒３５）を２７年ぶりに塗り替えると、およそ３時間後の決勝では３分５３秒１９を叩き出し、さらに更新した。

予選から一人旅だった。スタートから飛び出すと、２位に大差をつけてレースを運んだ。決勝でも一度も前を譲ることなく、後続を突き放した。最後まで粘りきり、予選より速いタイムでゴールを通過した。

先を見据えたレースだった。「東海総体では予選、決勝の２本とも（３分）５３秒台でまとめる力がないと、全国の切符はつかめない。万が一、失速しても県の出場権があったので、きょうは予選から力を出し切ることを考えていた」。昨秋の県新人で優勝し、県総体出場のシード権をすでに、持っていたことも、積極的に攻めの姿勢を貫けた要因だった。

２６日には、５０００メートルにエントリー。２種目で全国総体出場を狙っている。「単独走で走って、連続大会新が出たのは自信になった。きょう２本、目いっぱい走って、あさってはどの程度、疲労が残っているか。５０００も頑張ります」。確かな手応えをつかんだ高橋が、再び、快走劇を演じる。