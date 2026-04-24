銀座コージーコーナーは、4月24日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で母の日限定ケーキの「店頭予約」を開始する。一部商品は、「店舗で受け取りネット予約」もスタートする。

今年の母の日は5月10日。お母さんにニッコリ笑顔になってもらえるような、6種の母の日ケーキを用意した。

華やかな花束をイメージしたプチデコレーションケーキや、お母さんをイメージしたかわいいプチケーキのアソート、みんなでシェアできるチーズスフレ。



「母の日ベリーセレクション」（8個入り）

人気の苺のショートケーキは期間限定でバラの花デザインのピック付きに、好評販売中の＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキは、ピックのロゴを「Ghana」から「haha」に変えて販売する。

4月24日から、店頭及び、便利なネット予約サイト（一部商品のみ）で予約受付を開始する。ケーキを囲んで笑顔あふれる素敵な母の日を過ごしてほしい考え。

［予約概要］

店頭予約：4月24日（金）〜

店舗で受け取りネット予約：対象商品は、「母の日ベリーセレクション（8個入）」のみ

予約受付期間：4月24日（金）10:00〜5月3日（日）

引き渡し期間：5月8日（金）〜5月10日（日）※5日前までの予約限定

※ネットで予約して店舗で受け取れるサービス。詳しくはネット予約サイトで確認

※ネット予約は一部の店舗のみで実施

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp