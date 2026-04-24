Photo: 小林奈納子

この記事は2025年12月29日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

いきなりですが、懐中電灯はお持ちですか？

もしものときに備えて持っているはずだけど「どこにしまってあるんだっけ…」「電池、切れてるかも…」という人も多いのではないでしょうか。

「Guardtier M70」は、カバンや洋服のポケットに入れておけるミニサイズのLEDライトです。今回はこちらを実際に使ってみた感想をレポートします！

シンプルで実用的なミニLEDライト

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「Guardtier M70」のスリムでシンプルなボディはまさに手のひらに収まるサイズ感。60gと軽いので、普段の荷物に追加してバッグに入れても負担とは微塵も感じませんでした。

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操作は背面についているボタンを押すだけ。暗闇でも操作しやすく、持ちやすい絶妙な細さなのがいいです。

防災用に買った大きめの懐中電灯を押し入れの奥に埋もれさせている私のようなズボラな人でも、これなら普段使いのバッグに入れっぱなしにしておけるのでおすすめ。

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パワフルで、明るさの調整も簡単

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次にどれぐらい明るく照らせるのか、日が沈んだ屋外で使ってみると周囲がパッと明るくなり想像以上の性能！

「Guardtier M70」は、明るさを3段階に調整できます。それぞれの段階がどのくらいの明るさなのか紹介しますね。

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こちらが、何も照らしていない状態。

Photo: 小林奈納子

最も暗い「LOW」だと、視線の先がしっかり見える明るさになりました。

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次の段階の「MID」にすると、周囲が明るく見渡せるようになりました。

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さらに「HIGH」に切り替えると、地面も周囲もしっかりと見えるようになりました。明るさを変えるには、背面のボタンを長押しするだけです。

ターボとストロボの2つのモード

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ボタンを2回連続でクリックして「ターボモード」にしたのが上の写真です。

「HIGH」でも十分に明るいと思っていましたが、ターボモードでは最大177mの長距離照射と110度の広角照射が可能に。一般的な懐中電灯が30〜100ルーメン、200ルーメンを超えると十分な光量とされる中、「Guardtier M70」では最大1100ルーメンを誇るそう。

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さらに、ボタンを3回クリックすると「ストロボモード」に切り替えられます。急にストロボが発動するとびっくりしますが、「3回連続クリック」という動作が必要なため不意に発動する心配はなさそうです。

キャップに挟めばヘッドライトに早変わり

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「Guardtier M70」本体には、前後どちら側からでも挟めるデュアルクリップが搭載されています。これが地味にめちゃくちゃ便利。

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キャップのツバ部分に取り付ければヘッドライトとして使えて、両手を使った作業も楽勝です。

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また、ポケットに差しておけば、すぐに手に取れます。落としてなくすのを防ぐには、ポケットの内側に入れておくと安心です。

電池不要の充電式なのもうれしいポイント。日常でも非常時でも活用できる手のひらサイズのLEDライト「Guardtier M70」の詳細は以下から確認してみてください。

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Source: CoSTORY

本記事制作にあたりASTROSQUAREより製品の貸し出しを受けております。