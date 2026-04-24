のん、新バンド結成を報告 メンバーに反響「ほんとヤバいバンドです」「なんだって！！すごい！！」
俳優・アーティストののん（32）が24日までに、自身のブログを更新。新バンドを結成したことを報告し、メンバーとの集合ショットを公開して反響を呼んでいる。
【写真】「ほんとヤバいバンドです」メンバーとともにバンド結成を報告したのん
「今年もARABAKI」と題してブログを更新したのん。「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告した。
ギタリストの古市コータロー、ベーシストのウエノコウジ、ドラマーの古市健太とともに、階段に腰掛けたクールな集合ショットを公開し、バンド名が「のん＆The tears of knight」と明かした。
さらに「今日のリハも、私は大興奮」とリハーサルの様子を振り返り、「日本ではアラバキで初演奏です。来てね」と呼びかけた。
自身のインスタグラムでも同様の投稿をしており、ブログやインスタのコメント欄には「雰囲気あるねえ」「かっこいい」「ほんとヤバいバンドです」「なんだって！！すごい！！」などの声が上がっている。
【写真】「ほんとヤバいバンドです」メンバーとともにバンド結成を報告したのん
「今年もARABAKI」と題してブログを更新したのん。「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告した。
ギタリストの古市コータロー、ベーシストのウエノコウジ、ドラマーの古市健太とともに、階段に腰掛けたクールな集合ショットを公開し、バンド名が「のん＆The tears of knight」と明かした。
さらに「今日のリハも、私は大興奮」とリハーサルの様子を振り返り、「日本ではアラバキで初演奏です。来てね」と呼びかけた。
自身のインスタグラムでも同様の投稿をしており、ブログやインスタのコメント欄には「雰囲気あるねえ」「かっこいい」「ほんとヤバいバンドです」「なんだって！！すごい！！」などの声が上がっている。