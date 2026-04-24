市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の自己負担を上乗せすることなどを盛り込んだ健康保険法などの改正案が、衆議院の厚生労働委員会でさきほど採決がおこなわれ、賛成多数で可決しました。

健康保険法などの改正案は、出産費用を全額、公的な医療保険で賄うための制度や市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の一部で患者の自己負担を上乗せすることが盛り込まれています。

出産費用については、現在子ども1人につき50万円の一時金が支払われていますが、基本的な分娩費用を全額医療保険で賄い自己負担がかからないようになります。

また、「OTC類似薬」については医療保険の適用で患者の自己負担が1割から3割となっていますが、改正案では、▼解熱鎮痛剤の「ロキソニン」や▼抗アレルギー薬「アレグラ」などを含むおよそ1100品目を対象に、薬剤費の25%の追加負担を患者に求めるなどとしています。

法案は衆議院の厚労委員会でさきほど採決され、自民・維新の与党と中道改革連合など一部野党の賛成で可決しました。

近く参議院に送られ、今の国会で成立する見通しです。