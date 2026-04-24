この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪まいしまシーサイドパーク（大阪市此花区）で現在、「ネモフィラ祭り2026」が開催されている。ネモフィラは、まもなく満開が近づいている。

約4万4,000平方メートルの広大な敷地に咲き誇る約100万株のネモフィラを観賞できる人気の恒例イベント。昨年は大阪・関西万博の開催に伴い営業を見送ったが、前回開催の2024年は約1カ月間で約23万人が来場したという。

会場では、多くの来園者がネモフィラを撮影する様子や、ネモフィラをイメージしたソフトクリームやパフェを楽しむ様子が見られた。

開催時間は、平日＝10時～17時、土曜・日曜・祝日＝9時～18時30分（最終日は17時閉園）。入園料は、大人＝1,800円、小中学生＝500円、未就学児無料。5月10日まで。

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