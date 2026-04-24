昨年8月に次女を出産したタレントの辻希美が、妊活について言及した。

【映像】現在8か月の次女・夢空（ゆのあ）ちゃん

辻は、4月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、5人目の子供で次女の夢空（ゆのあ）ちゃんを妊娠した際の心境について語った。

18歳から8か月まで、3男2女の母となった辻。「5人目が欲しくて。もう1回、やっぱり女の子育ててみたいなっていう思いがあって妊活始めたんですけど、なかなかできなくて。自分が40歳になるまでにもうできなかったら諦めようかな、みたいな話をしてましたね」と5人目の自然妊娠が困難だったことを打ち明けた。

しかし念願が叶い37歳で妊娠。「もう長女がデビューするっていうタイミングで、正直ちょっと諦めようかなって思ったんですけど、そのタイミングで来てくれたっていう感じで」「めちゃくちゃ嬉しくて、もう全身震えちゃって…もう泣いて喜びました。私と主人で」と晴れやかな笑顔で、その時の感激を語った。

子どもたちの反応について「（妊娠したことを）ちょっとの間は言わなかったんですけど、その後ちゃんと確認できてから報告したら、長女はもう泣いて喜んでくれて。長男なんかは、私が死んじゃうんじゃないかっていうことをすごい心配して。でも、なんかすごく喜んでくれました」と新しい命を授かったことを家族全員で喜んだと話した。

（『徹子の部屋』より）