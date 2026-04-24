福山雅治（57）が映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」（新城毅彦監督、8月7日公開）の主題歌を担当することが23日、分かった。タイトルは「邂逅（かいこう）」。物語の愛の結末を彩るバラードを新たに書き下ろした。

福原遥（27）主演の同映画は、23年公開「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の続編で完結編。福山も主題歌続投となる。制作にあたって脚本に目を通し「作品世界を生きる人それぞれの清らかさとたくましさを感じた」という。「『日常』や『幸福』は、出会いと別れによって縫い合わされ紡がれていく。作品世界の住人たちの偶然と必然、運命と宿命を『邂逅』という楽曲で描いてみました」と思いを寄せた。

解禁された主題歌予告映像では、前作で特攻隊員・彰（水上恒司）と別れ、現代に戻った百合（福原）が、彰への思いを募らせるドラマチックなシーンに荘厳なメロディーが重なる。福原は「百合として生きたさまざまな思いがよみがえり、胸がいっぱいになりました。福山さんの歌とともに、この作品に込められた思いが多くの皆さまに届くことを願っています」と喜んだ。

あわせて新キャストも決定した。百合に恋心を抱き、どこか彰の面影を感じさせる青年、涼を細田佳央太（24）が、過去と現代をつなぐカギを握る千代を倍賞千恵子（84）が演じる。

細田は「前作が話題になっていて、続編にまさか自分が携わるとは」と驚きつつ、「丁寧に作っていきました。公開を楽しみにしていてください」。倍賞は「戦時中からずっと生きてきた千代と百合ちゃんが現代で出会う、とても魅力的なお話。撮影は短い間でしたけれど、まるで長くご一緒したかのような濃密なひとときを過ごすことができました」と、初共演となった福原の印象を明かした。

百合が担任するクラスで進路に悩む女子高生、紗良役には豊嶋花（19）、戦後に千代の結婚相手となる林吉役は井之脇海（30）に決まった。