シントトロイデンvsアンデルレヒト スタメン発表
[4.23 ベルギー・リーグプレーオフ1第4節](Daio Wasabi Stayen Stadium)
※27:45開始
<出場メンバー>
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 5 谷口彰悟
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
MF 38 松澤海斗
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 11 イサイアス・デルプポ
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 77 O. Diouf
FW 99 新川志音
監督
ワウテル ヴランケン
[アンデルレヒト]
先発
GK 26 コリン コーセマンス
DF 6 ルドビク・アウグスティンソン
DF 54 キリアン サルデラ
DF 79 A. Maamar
DF 93 ムサ・ディアラ
MF 9 M. Cvetković
MF 10 ヤリ ヴェルスハーレン
MF 13 N. Saliba
MF 24 E. Llansana
MF 83 T. Degreef
FW 91 アドリアーノ・ベルタッチーニ
控え
GK 32 J. Heekeren
DF 3 L. Hey
DF 4 M. Angély
DF 7 I. Camara
DF 55 マルコ カナ
MF 11 トルガン・アザール
MF 23 マッツ リッツ
MF 61 J. Nga Kana
FW 77 コバ・ダ・コスタ
監督
タラヴェルイェレミー
※27:45開始
<出場メンバー>
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 5 谷口彰悟
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 11 イサイアス・デルプポ
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 77 O. Diouf
FW 99 新川志音
監督
ワウテル ヴランケン
[アンデルレヒト]
先発
GK 26 コリン コーセマンス
DF 6 ルドビク・アウグスティンソン
DF 54 キリアン サルデラ
DF 79 A. Maamar
DF 93 ムサ・ディアラ
MF 9 M. Cvetković
MF 10 ヤリ ヴェルスハーレン
MF 13 N. Saliba
MF 24 E. Llansana
MF 83 T. Degreef
FW 91 アドリアーノ・ベルタッチーニ
控え
GK 32 J. Heekeren
DF 3 L. Hey
DF 4 M. Angély
DF 7 I. Camara
DF 55 マルコ カナ
MF 11 トルガン・アザール
MF 23 マッツ リッツ
MF 61 J. Nga Kana
FW 77 コバ・ダ・コスタ
監督
タラヴェルイェレミー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります