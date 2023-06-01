[4.23 ベルギー・リーグプレーオフ1第4節](Daio Wasabi Stayen Stadium)

※27:45開始

<出場メンバー>

[シントトロイデン]

先発

GK 16 小久保玲央ブライアン

DF 5 谷口彰悟

DF 23 J. Pupe

DF 26 ビサル・ムスリウ

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 6 山本理仁

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 10 イリアス・セバウィ

MF 13 伊藤涼太郎

MF 38 松澤海斗

FW 42 後藤啓介

控え

GK 21 マット・レンドファー

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

MF 11 イサイアス・デルプポ

MF 14 ライアン・マーレン

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 77 O. Diouf

FW 99 新川志音

監督

ワウテル ヴランケン

[アンデルレヒト]

先発

GK 26 コリン コーセマンス

DF 6 ルドビク・アウグスティンソン

DF 54 キリアン サルデラ

DF 79 A. Maamar

DF 93 ムサ・ディアラ

MF 9 M. Cvetković

MF 10 ヤリ ヴェルスハーレン

MF 13 N. Saliba

MF 24 E. Llansana

MF 83 T. Degreef

FW 91 アドリアーノ・ベルタッチーニ

控え

GK 32 J. Heekeren

DF 3 L. Hey

DF 4 M. Angély

DF 7 I. Camara

DF 55 マルコ カナ

MF 11 トルガン・アザール

MF 23 マッツ リッツ

MF 61 J. Nga Kana

FW 77 コバ・ダ・コスタ

監督

タラヴェルイェレミー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります