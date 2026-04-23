俳優・高橋克実が２３日、「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演。ブレークのきっかけとなったドラマ「ショムニ」（フジテレビ系）の思い出などを語った。

「ショムニ」に出た時は３６歳。まだ役者だけでは食べていけず、アルバイト生活で、「３７（歳）ぐらいまで働いてました」と看板を取り付ける仕事などをしていたことを明かした。

今も年に１、２回は「ショムニ会」を開く。「同年代で、伊藤俊人くん、って人事部のコンビで（いて）…、その伊藤くんが４０で亡くなったんですよ。（ショムニの）パート３をやる、その本読みのちょっと前でした」。高橋と同じ人事部の役で出演していた伊藤俊人さんは、２００２年５月２４日、４０歳の若さで亡くなった。くも膜下出血だった。

この日は、伊藤さんが亡くなる半年前の２００１年に出演した「徹子の部屋」の映像も放送。スーツ姿で背筋をピンと伸ばし、生真面目な様子で、１０年間続けた高層ビルの窓ふきのバイトについて語る姿に、高橋は「ほんっとうにふざけてるのかまじめなのか分からない感じなんです」と笑い、「本当におもしろかったですね、同じ新潟（出身）で」と振り返った。

伊藤さんに対しての思いを聞かれると、「今もそのへんから出てきそうな感じですけれどね、僕にとっては」と話した。