4月23日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。たまごっちを番組スタッフにプレゼントされ、人生初のたまごっちに挑戦した。

-「思ったより大きい」-

３月にレコメンゲスト放送をきっかけに矢島ディレクターから「たまごっちを買ってくれる」という約束を取り付けていた菅井。ついに、たまごっちが手元に届いたようで、放送中にたまごっちを開封。人生初のたまごっちに挑戦した。

最新のたまごっちを手に取った感想は、「思ったより大きい。手のひらサイズというか、もう少し小さいイメージがあったんですけど、今はこんなにしっかりしているんですね」と思い出の中のたまごっちよりも大きくなっていると語った。

電池を入れるためにはドライバーで蓋を開ける必要があるが、その部分はスタッフに手伝ってもらいつつ、言語選択や誕生日など、様々な情報を入力するのも一苦労だったようだ。特に菅井が手こずったのが菅井のたまごっちたちが暮らす惑星「にゅーたまごっち星」に名前を付けるところ。約２分間にわたって悪戦苦闘した結果、「あはあああ」星という名前に決定したと語った。この苦戦ぶりに思わず、「子どもたちすごいな。使いこなしてるんだもんな」と最近の子供に感心する様子もうかがえた。

そんな悪戦苦闘を経て、菅井の元にも初のたまごっち「べびまるっち」が誕生。その子が欲しくて「Tamagotchi Paradise - Purple Sky.」バージョンを買ったという菅井お気に入りのたまごっち「ややこーんっち」に育つのか、菅井のたまごっちはまだ始まったばかりだ。