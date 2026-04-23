モーニング娘｡のヒット曲『LOVEマシーン』をオマージュ ハロー！プロジェクト選抜メンバーが集結
23日に発売されたアイドル誌『アップトゥボーイ vol.362』（2026年6月号）の表紙が、モーニング娘。のヒット曲『LOVEマシーン』のジャケット写真をオマージュ。表紙はハロー！プロジェクトのグループから選抜メンバーが飾りました。
■ハロー！プロジェクト30年目へ
『アップトゥボーイ』は、1986年に創刊し、旬の女性アイドル、女優、タレント、アーティストの"今"を映し出すエンターテインメントビジュアル誌です。創刊40周年を迎え、今号ではハロー！プロジェクト特集が組まれました。
モーニング娘。は2026年9月から結成30年目に突入し、2028年にはハロー！プロジェクトも結成30周年を迎えます。今回、モーニング娘。のヒット曲『LOVEマシーン』のジャケット写真をオマージュした表紙が作られました。表紙は、ハロー！プロジェクトの各グループから、小田さくらさん（モーニング娘｡'26）や、後藤花さん（アンジュルム）、段原瑠々さん（Juice=Juice）たち選抜メンバー10人が飾り、当時と同様の銀色の衣装に身を包みました。
■モーニング娘｡の初期メンバー・安倍なつみ 約20年ぶりに登場
また、LEGEND INTERVIEW特別版では、モーニング娘｡の初期メンバーとして活躍した安倍なつみさん（44）のインタビューも収録。“当時の想い”や“今だからこそ語れること”などがつづられているということです。約20年ぶりの登場となった安倍さんは、インタビューの中で久しぶりの撮影について「やっぱり緊張しました。長くやっていても慣れないです。こういうスタジオ撮影は、今の私にとって“非日常”なんです。改めて“向き合う”感じになるというか、ちょっと構えてしまう感じがありました」とコメント。さらに、『ハロー！プロジェクト』と『アップトゥボーイ』、共に長く続いていることについて安倍さんは「“伝統”って、守るものというより、結果として残るものだと思うんです。変わり続けていく中で、それでも残っていくもの。それが伝統になるんじゃないかなって。だから、モーニング娘。でいうと、正直、“これだけは絶対に変えないで欲しい！”というものはあまりないです。モーニング娘。という名前がある限り、それが１つの軸にはなると思うけど、それ以外は変わっていいとさえ思っています」と明かしています。