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人気グルメYouTuber・山崎NANAが「【食べ放題】すかいらーく新業態の日本一長いドリンクバーのイタリアン食べ放題が最高に凄すぎた！【ペルティカ】」と題した動画を公開した。すかいらーくの新業態であるイタリアンレストラン「PERTICA（ペルティカ）」を訪問し、リゾートホテルのような空間で味わう本格的な料理と圧巻のドリンクバーの魅力をレビューしている。



動画の序盤、山崎は日常に突如現れたリゾート感あふれる店舗の外観と内装に感動しつつ、前菜やサラダ、フォカッチャの食べ放題がついたコースを注文。特に目を引いたのは、全長約12メートルに及ぶ「インペリアルドリンクバー」である。40種類以上のドリンクが揃い、シロップと炭酸水を使ってオリジナルのブルーキュラソーソーダやコーラを作る体験に「想像以上に楽しくてテンション上がる」と声を弾ませた。



メイン料理には「ジェノベーゼ」と「ローストビーフのきのこクリームリゾット」を選択。ジェノベーゼでは、運ばれてきたバジルを自らすり鉢で擦り下ろす体験型メニューとなっており、「めちゃめちゃいい香り」とすりたてのバジルの風味を堪能。もちもちの太麺にソースが絡む一皿に舌鼓を打った。また、ローストビーフのリゾットについては、柔らかい肉と卵黄を絡めながら「優雅すぎて優勝確定」と絶賛した。



さらに、食べ放題の焼き立てフォカッチャに、パスタのソースやバーニャカウダソースをつけて食べるアレンジも披露し、「一生食べてられる」とその無限の可能性に驚きの表情を見せた。



最後に山崎は、料理の質の高さだけでなく、豊富なドリンクバーや居心地の良い空間を含めて「幸せのランチだった」と総括。ファミレスの枠を超えた「ペルティカ」は、女子会やデート、一人での利用など、あらゆるシーンで特別な時間を提供する注目スポットと言えそうだ。