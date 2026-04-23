通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．９％付近に小幅上昇
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USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.93 7.08 6.48 7.15
1MO 7.29 6.03 5.76 6.89
3MO 7.98 6.12 6.60 6.97
6MO 8.52 6.26 7.30 7.32
9MO 8.77 6.44 7.67 7.52
1YR 8.96 6.67 7.95 7.68
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.06 9.92 7.44
1MO 6.84 9.15 6.81
3MO 7.52 9.35 7.15
6MO 8.25 9.49 7.38
9MO 8.64 9.62 7.55
1YR 8.86 9.74 7.75
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は7.93％と１カ月7.29％を上回っている。中東関連の報道を受けて短時間にドル円相場が159円台で乱高下したことが短期ボラティリティー需要を喚起した。市場は中東関連のニュースにかなり神経質になっている状況。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
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3MO 7.98 6.12 6.60 6.97
6MO 8.52 6.26 7.30 7.32
9MO 8.77 6.44 7.67 7.52
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は7.93％と１カ月7.29％を上回っている。中東関連の報道を受けて短時間にドル円相場が159円台で乱高下したことが短期ボラティリティー需要を喚起した。市場は中東関連のニュースにかなり神経質になっている状況。