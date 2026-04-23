牛角の食べ放題、デザートまでフル装備に　全店・全コースで導入へ

牛角の全食べ放題コースに、デザート食べ放題が加わります。

コロワイドグループのレインズインターナショナルは、焼肉チェーン「牛角」で展開している「デザート食べ放題」について、2026年4月23日から全国の全店舗で、食べ放題の全コースを対象に導入すると発表しました。

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これまで「デザート食べ放題」は、2025年10月23日から約270店舗で、一部の食べ放題コースを対象に実施されていました。アイスやケーキなどを気軽に楽しめることから、とくに女性やファミリー層を中心に好評だったといい、今回の全店・食べ放題全コースへの拡大につながりました。

ラインアップには、バニラアイスや抹茶アイス、季節のシャーベット、なめらか杏仁豆富、スイートポテトケーキなどがそろいます。いずれもプチサイズで提供されるため、焼肉の合間や食後に少しずついろいろな味を楽しみやすいのが特徴です。

なかでも目を引くのが、「炙ってドーナツアイス」です。七輪でさっと炙ったドーナツにバニラアイスを合わせて味わう一品で、焼肉店らしい温×冷スイーツです。

このほか、甘さを抑えたコーヒーゼリーにホイップクリームを合わせた「大人の珈琲ゼリー」も用意されます。

提供はオーダーバイキング形式です。対象となる食べ放題コースは「お気軽コース」税込3058円、「焼肉堪能コース」税込3718円、「牛角コース」税込4158円、「牛タンコース」税込5478円、「黒毛和牛コース」税込6578円の5コースです。なお、小学生未満は無料、小学生は半額、65歳以上は550円引きになります。

また現在、平日限定で中学生以上の学生グループ向け食べ放題も展開中。価格は1人税込2500円で、90分制、ラストオーダーは70分です。利用には牛角公式サイトの専用画面の表示と学生証の提示が必要で、2人以上の学生グループが対象です。一部店舗では実施していないほか、ほかのクーポンや優待サービスとの併用はできません。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042305.html