モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ウィリー・チャバリアとアディダスの特別コラボの黒コーデを披露した。

「今日も着てた @willychavarria×@adidasoriginals」と、ウィリー・チャバリアとアディダスの特別コラボの黒のトラックジャケット＆パンツ姿の写真をアップ。「ピンストライプなのにシルエットがゆるくてめちゃくちゃ好み」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「黒バージョンはやっぱカッコいい」「最高にお似合い」「素敵です」「黒ピンストライプゆるゆるシルエット可愛くてカッコいいですね」「やっぱ似合うー！イケメンまこち！！！」「むちゃくちゃ可愛いです！」などの声が寄せられている。

南は、2014年に「PACIFIC FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds Sport Racing Gals」として活動。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。