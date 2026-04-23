株式会社リクルートマネジメントソリューションズは、企業に勤務する正社員を対象に「AI活用が変える職場とマネジメント業務調査」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 勤務先の経営層・上司・同僚の約4割がAIを積極的に活用、職場での成果実感も広がる 6割超が積極的に活用と自認。自身の課題解決だけでなく組織の課題解決への広がりも 仕事活用群の方が仕事非活用群よりも直近1、2年の業務遂行上の良い変化を感じている人が多い 仕事活用群の中でも、AI活用度が高い方が直近1、2年の変化を感じている メンバーは業務推進や新たな観点、選択肢の提示はAI、メンバーの感情や動機への寄り添いは人の上司を評価 AIのもたらす未来をポジティブに捉える一方、危機感も抱いている AI活用による能力拡張はその人自身の力が向上したとは言い切れない マネジャーの業務に関連するAIツール導入の裾野は広がるも限定的 マネジャー業務へのAIの影響を想定している人はまだ少数

勤務先の経営層・上司・同僚の約4割がAIを積極的に活用、職場での成果実感も広がる

［仕事活用群］に、勤務先の会社や職場のAI活用状況について尋ねた。「1.勤務先の会社はAIに投資する方向性を出している」は、肯定回答率（「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」の合計）が45.7％と、約半数の企業でAIが戦略として位置付けられている。

「社員のAI活用を推奨している（4）」の肯定回答は6割近くにのぼり、職場におけるAI活用の推進機運は高まりつつある。

一方で、「AI活用に関する目標設定（5）」の肯定回答率は29.6％、「活用状況の把握・評価（6）」は33.7％にとどまり、制度的な部分においてはまだ整っていないことが分かる。

「経営層のAI活用（3）」の肯定回答率は約4割にとどまり、回答者である社員側には必ずしも可視化されていない状況がうかがえる。

職場レベルでは、「上司が活用（7）」の肯定回答率が44.9％、「同僚が活用（8）」49.2％、「活用事例・方法の共有（9）」47.5％と、いずれも約半数でAI活用が進んでいる。

AI活用による成果実感として、「業務効率化・生産性向上（10）」の肯定回答率が49.3％、「新たにできることの増加（11）」46.6％、「施策の試行・実行スピードの向上（12）」44.6％、「業務の質向上（13）」41.8％と、いずれも4割を超えている。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年4月22日 プレスリリースより引用

6割超が積極的に活用と自認。自身の課題解決だけでなく組織の課題解決への広がりも

回答者本人のAI活用状況と成果実感について尋ねた。「AIを仕事で積極的に活用している（1）」は、6割超が自らの活用を積極的だと認識している。

活用内容としては、「自身の業務の自動化・効率化（4）」の肯定回答率が60.4％、「自組織・職場の業務の自動化・効率化（5）」が53.8％と、自身の業務にとどまらず、組織単位での活用も広がっている。

成果実感として、「業務効率化・生産性向上（7）」の肯定回答率が61.7％、「新たにできることの増加（8）」56.5％、「商品・サービスや業務の質向上（9）」52.9％と、いずれも過半数が効果を実感している。

周囲への活用期待として、「上司・先輩にもっと活用してほしい（11）」の肯定回答率が47.8％、「同僚・後輩にもっと活用してほしい（13）」44.8％である一方、「部下にもっと活用してほしい（12）」は58.3％と、組織長の期待が特に高い。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年4月22日 プレスリリースより引用

仕事活用群の方が仕事非活用群よりも直近1、2年の業務遂行上の良い変化を感じている人が多い

直近1、2年での仕事上での変化について尋ねたところ、「1.業務効率化や生産性向上が図れるようになった」の肯定回答率は、仕事活用群で58.7％と約6割に達する一方、仕事非活用群では20.1％にとどまり、両者の差は+38.6ポイントと、全項目中最大となった。

「2.アウトプットや業務の質が高まった」は仕事活用群51.4％、非活用群17.2％（+34.2ポイント）と、効率化にとどまらずアウトプットの質向上においても顕著な差が見られる。

「3.顧客や協働者の期待に応えやすくなった」は仕事活用群43.7％、非活用群13.2％（+30.5ポイント）と、個人の業務変化にとどまらず、対外的な成果実感にも差が生じている。

「4.施策検討から実行までの時間短縮」は仕事活用群49.4％、非活用群15.8％（+33.6ポイント）と、構想から実行までのスピードにも大きな開きが見られる。

「5.やりたかった仕事や業務に取り組めるようになった」は仕事活用群43.6％、非活用群16.9％（+26.7ポイント）と、効率化の先にある「業務機会の拡張」においても差が確認された。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年4月22日 プレスリリースより引用

仕事活用群の中でも、AI活用度が高い方が直近1、2年の変化を感じている

前述の設問について、AIの活用内容と頻度別で分析した。「アドバンスト群×毎日」利用群は、すべての項目で最も高い変化実感を示しており、他の活用層を上回る結果となった。

「アドバンスト群×時々」利用群と「ベーシック群×毎日」利用群は、変化実感に大きな差は見られず、活用内容または頻度のいずれか一方だけでは十分ではないことがうかがえる。

「ベーシック群×時々」利用群は、全体的に変化実感が低く、活用内容の幅や難度および利用頻度の狭さや低さが影響していると考えられる。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年4月22日 プレスリリースより引用

メンバーは業務推進や新たな観点、選択肢の提示はAI、メンバーの感情や動機への寄り添いは人の上司を評価

仕事活用群のうち組織長以外の人に、「（それぞれの活用場面において）AIを用いた方が、上司に話したり相談したりするよりもそうであるか」という肯定回答を尋ねた。

AIが優位と評価されたのは、「複数選択肢の提示（1）」の肯定回答率が42.4％、「新たな視点の提供（2）」38.8％、「業務の推進（3）」38.3％、「実践的なアドバイス（4）」37.0％と、業務遂行や思考拡張に関する領域が中心となった。

一方で、「やる気の喚起（15）」はAIの肯定回答率が26.0％に対し上司40.8％、「気持ちへの寄り添い（14）」はAI 27.2％に対し上司42.7％、「価値観や感情の理解（13）」はAI 29.0％に対し上司38.5％と、感情や内面への関与では上司が上回る結果となった。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年4月22日 プレスリリースより引用

AIのもたらす未来をポジティブに捉える一方、危機感も抱いている

AIがもたらす社会的な変化について、「業務の効率化が進む（5）」は仕事活用群67.0％、非活用群46.1％、「試行やアイデア創出が容易になる（1）」は仕事活用群60.9％、非活用群40.3％と、活用者の方がポジティブに捉えている。

「人との協働が進む（4）」は仕事活用群49.3％、非活用群28.2％と差が見られ、AI活用者ほど協働の促進にも期待を寄せている。

一方で、「思考力の低下（8）」は52.9％、「自分ならではの価値発揮が難しくなる（7）」は36.5％と、ネガティブな側面への懸念も一定数存在している。

自身への影響としては、「生産性が向上する（12）」62.7％、「将来の可能性が広がる（13）」56.1％、「能力が拡張される（11）」54.8％と、総じて前向きに捉えられている。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年4月22日 プレスリリースより引用

AI活用による能力拡張はその人自身の力が向上したとは言い切れない

「AIで自分の不得意な部分を補ったら、それはその人の実力があがったといえる（3）」は仕事活用群で51.3％と、約半数がAI活用による能力拡張を肯定的に捉えている。

一方で、「AIで作成したアウトプットは本人の力とはいえない（4）」は仕事活用群で39.3％と、一定数がAI活用と本人の実力を区別して認識している。

仕事活用群においても、AIによる成果をそのまま個人の能力とみなすことには慎重な見方が存在している。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年4月22日 プレスリリースより引用

マネジャーの業務に関連するAIツール導入の裾野は広がるも限定的

勤務先の会社や職場に導入されているAIツールについて、仕事活用群のうち組織長に尋ねた。AIツールを「導入しているものはない（17）」は32.5％である一方、何らかのツールを導入している企業は67.5％と、導入の裾野は広がりつつある。

導入されているツールとしては、「計画・企画立案支援（13）」21.9％、「履歴や社内知見の検索（14）」21.6％、「業務ログ・活動記録（10）」19.4％、「人材検索（スキル・経験）（2）」19.4％、「コミュニケーション支援（9）」18.6％が上位となっている。

特に、ログ管理や情報検索、既存データの活用など、従来の業務基盤と親和性の高い領域での導入が先行している。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年4月22日 プレスリリースより引用

マネジャー業務へのAIの影響を想定している人はまだ少数

組織長の役割・業務としてAIの活用が進みそうなものは何かを尋ねた。マネジャー業務へのAIの影響については、日常の業務改善など一部を除いて、現時点で影響するという見通しを持つ人はあまり多くない。

その中で、AI活用が進みそうな業務として、「日々の業務改善（13）」、「要員管理（3）」、「メンバーの基礎知識・スキル向上支援（10）」が上位となった。

特に「要員管理」は、AI活用度が高い層（［アドバンスト群］×［毎日群］）で顕著に選択率が高く、他群との差も大きい。

スキルや経験の見積り、人材とのマッチング、チーム編成といった領域において、AIの活用による高度化が期待されている。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年4月22日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査名：AIが変える職場環境とマネジャーの業務調査

■調査目的：AIの活用によって、職場やマネジャーの業務はどのように変わっていくのだろうか。本調査を通じて、今後の組織人事やマネジャーのあり方を考えていくヒントを得る。

■調査内容：

・会社、職場におけるAIの活用の推進状況

・回答者本人のAIの活用状況、および変化実感

・マネジャーの業務におけるAIの活用状況

・AIが変える職場環境やマネジャーの業務の見通し

■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2026年1月22日～26日

■有効回答数：1429名 ■調査名：AIが変える職場環境とマネジャーの業務調査■調査目的：AIの活用によって、職場やマネジャーの業務はどのように変わっていくのだろうか。本調査を通じて、今後の組織人事やマネジャーのあり方を考えていくヒントを得る。■調査内容：・会社、職場におけるAIの活用の推進状況・回答者本人のAIの活用状況、および変化実感・マネジャーの業務におけるAIの活用状況・AIが変える職場環境やマネジャーの業務の見通し■調査方法：インターネット調査■調査期間：2026年1月22日～26日■有効回答数：1429名

ニュース情報元：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ