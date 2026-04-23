【メガネ、時々、ヤンキーくん】TVアニメ化決定！ 原作者からお祝いイラスト＆コメント到着
講談社『別冊フレンド』にて好評連載中の『メガネ、時々、ヤンキーくん』（原作：なるき）のTVアニメ化が決定し、お祝いイラストとコメントが到着した。
本作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元（？）ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマン☆ガチンコ☆ラブストーリー。2021年に短期連載後、読者からの強い支持を得てコミックス2巻の発売後に異例の重版が続き、2022年に連載を再開。現在は10巻まで発売され、発行部数は累計100万部。そんなラブコメとヤンキーのギャップ萌え必至の注目作が、このたびついにTVアニメ化となった。
今回、アニメ化の夢がかなったという原作者のなるき先生より、アニメ化決定をお祝いして描きおろしのイラストが到着。主人公の壱倉、百瀬を中心に、作品を盛り上げる賑やかなキャラクターたちが勢ぞろい。そして、謎の生物（？）・オハナちゃんも……！？
同時に、公式サイトと公式X、公式Instagram、公式TikTokを開設。各公式SNSでは、明日4月24日（金）から原作コミックを活用した特別PVも順次展開予定だ。
さらにアニメ化を記念して、本日から期間限定で講談社のマンガアプリ・パルシィ、マガポケ、コミック DAYS にて原作コミックを3巻分完全無料公開。アニメ放送を待ちきれない方は、この機会に『メガネ、時々、ヤンキーくん』の世界をいち早くお楽しみを。
（C）なるき・講談社／「メガネ、時々、ヤンキーくん」製作委員会
本作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元（？）ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマン☆ガチンコ☆ラブストーリー。2021年に短期連載後、読者からの強い支持を得てコミックス2巻の発売後に異例の重版が続き、2022年に連載を再開。現在は10巻まで発売され、発行部数は累計100万部。そんなラブコメとヤンキーのギャップ萌え必至の注目作が、このたびついにTVアニメ化となった。
同時に、公式サイトと公式X、公式Instagram、公式TikTokを開設。各公式SNSでは、明日4月24日（金）から原作コミックを活用した特別PVも順次展開予定だ。
さらにアニメ化を記念して、本日から期間限定で講談社のマンガアプリ・パルシィ、マガポケ、コミック DAYS にて原作コミックを3巻分完全無料公開。アニメ放送を待ちきれない方は、この機会に『メガネ、時々、ヤンキーくん』の世界をいち早くお楽しみを。
（C）なるき・講談社／「メガネ、時々、ヤンキーくん」製作委員会
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