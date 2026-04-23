元NBAスターのデニス・ロッドマン（64）が、4月17日にラスベガスのパークMGMドルビー・ライブで行われたWWEの殿堂入り式典で、昨年7月に71歳で亡くなったプロレス界のレジェンド、ハルク・ホーガンさんへの感情あふれる追悼スピーチを行った。



【写真】在りし日のハルク・ホーガンさんとの2ショット

デニスは1990年代後半、ホーガン、故スコット・ホール、ケビン・ナッシュとともに伝説的ユニット「nWo（ニュー・ワールド・オーダー）」の一員として活躍。当日はホーガンさんの息子ニック・ホーガンが客席にいることに触れ、着ていたジャケットを脱ぎ、nWoのホーガンTシャツ姿で語り始めた。



デニスは声を詰まらせながら、「ニックのことを話さなきゃいけない。あいつが3、4歳の頃から知ってる」と切り出し、「ニックはいろんな大変な時期を乗り越えてきた。でも父親は、何があってもずっとそばにいた」と、父と息子の絆を振り返った。さらに、「ニックを本当に誇りに思うよ。ちゃんと立ち直ったように見える」と称え、「気持ちを抑えるのが大変だ、兄弟たち。でも、みんなで乗り越えよう」と会場に呼びかけた。



スピーチの締めくくりには、ホーガンさんの決めぜりふを真似る即興パフォーマンスも披露し、亡き盟友への敬意を示した。