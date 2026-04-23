吉田優利がジブリの名曲をピアノ演奏！ バスケのリバースレイアップにも挑戦した充実のオフウィークを公開
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。英語で「最近の動画たち」と記すと、バスケットボールやピックルボールに挑戦したり、ゴルフの練習に励んだりする動画18本を一挙に投稿した。
【動画】3日間の練習だけで!? 吉田優利がピアノで奏でるジブリの世界
中でも注目なのは、ピアノでジブリ映画「魔女の宅急便」から「海の見える街」を披露する姿だ。「『ピアノってどうやって開けるんですか？』から3日隙間時間使って練習して趣味力UP」と記しているが、短時間の練習でここまで上達したことに驚かされる。その他には、NBAロサンゼルス・レイカーズの試合を観戦、八村塁が3ポイントシュートを決めたシーンを公開すると、すっかり刺激を受けたのか、自分でも身近なコートで上手にシュートを決めたり、失敗してガックリしたり、不思議なポーズをしてみたりと、バスケを大いに楽しんでいた。また「やってみたかったピックルボール」に初挑戦する姿も。これはテニスやバドミントン、卓球の要素を組み合わせた米国発祥のラケットスポーツだ。吉田はオフを満喫しているように見えるが、後半は「ゴルフ練習質よくいっぱいできて充実感UP」と記した通り、ショットやパッティング、バンカーの練習動画を集めていた。時にはアクションカメラを使用して、吉田の視界を同時に体験できる貴重な動画もあった。今シーズンの吉田はこれまで7試合に参戦し3試合で予選を通過。最高順位は24位タイにとどまっている。今週は今季初のメジャー大会「シェブロン選手権」に参戦する。ファンは上位進出を期待して、日本からも熱い声援を送る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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