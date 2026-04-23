モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子（34）が23日、自身のインスタグラムで第3子妊娠を報告した。

「いつも応援してくださるみなさまへ 私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」と書き出し、「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました 今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と第3子妊娠を報告した。

「第3子の妊娠。正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」とつづった。

「30代半ばに差し掛かり、身体とホルモンバランスの変化 育児と仕事のバランスに葛藤する日も増えましたが どんな時も自分の人生に後悔しない選択を。そして、等身大のありのままの姿を発信していければと思っています」と記した。

「3人の子育ては未知ですが、大切なみんながいるから、楽しみが大きいっ」と前を見た舟山。「今の心境や妊娠発覚時の話などYouTubeの方でも話しているのでよかったら見てみてください まずは、この奇跡に心から感謝を込めて…」とつづった。

舟山は2019年に一般男性の結婚。21年9月に第1子、24年10月に第2子出産を発表した。