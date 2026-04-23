物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は4月6日に亡くなった小川賢太郎氏を取り上げる。

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過去は隠さず

牛丼の「すき家」などを展開するゼンショーホールディングスを1982年に創業した小川賢太郎氏は、一代で日本外食業界の頂点に立った。創業以来の理念は「世界から飢餓と貧困を撲滅する」。牛丼とどう関係するのか訝（いぶか）しく思えるが小川氏は真剣だ。それは氏の若き日が影響している。

何度も取材した「財界」主幹の村田博文氏は言う。

「東京大学で全共闘運動の闘士から一転、成功した起業家です。過去を隠さず熱弁もしなかった。政治的タイプとは違い、日常感じる実際的な問題の変革に関心を寄せ続けた。物事を進めるにはまず理念や哲学、志や世界観が必要だと語る様子が印象に残っています」

小川賢太郎氏

48年、石川県生まれ。都立新宿高校から68年、東大へ。全共闘の運動に加わるが安田講堂は陥落。学生の多くが平穏な日常に戻る中、東大を3年目で中退。横浜港で働きながら今度は労働者の組織化を始めた。

だが、資本主義の発想でも生産力の発展により世の中を変えられるのではと考え出す。簿記、財務、経営などを会得するため中小企業診断士の資格を取得した。

食こそ生きる根幹と、78年、吉野家に入社したものの経営が暗転する。銀行との交渉を担うが、小川氏の再建提案は退けられた。

「東大全共闘と吉野家という2回の挫折が、小川氏の原動力に転じた」（村田氏）

「国民食になり得る」

82年、3人の仲間とゼンショーを創業した。「全勝」「善意の商売」といった意味が社名に込められ、「フード業世界一」と書いた看板を堂々と掲げた。牛丼で革命を起こす心意気だった。

「牛丼がアメリカにおけるハンバーガーに相当する国民食になり得ると見通した。男がかき込むイメージを脱し、家族で楽しめるようにとトッピングを設けサイズを多様化、店を郊外に展開させた」（村田氏）

すき家は吉野家との差別化で客をつかむが、資金繰りに苦労、最初の100店の開設に11年を要している。

2000年代に入り株式上場の効果が現れた。ファミリーレストランの「ココス」など外食企業の合併・買収にまい進。人件費を抑え生産性向上を徹底する一方、安全に資金を投じる。原料の調達、購入から製造、物流、販売まで自社で行い、検査組織も設けた。世界で食のインフラ作りを進めた。

求心力のあるカリスマ経営者

ジャーナリストの小宮和行氏は言う。

「小川氏は求心力のあるカリスマ経営者。自ら確認し納得するのが原則でした」

店舗で動作の無駄をなくすため、歩く時は1秒に2歩以上など厳格な規律、マニュアルが作られていた。長時間労働や店舗を1人で担う実態が問題となる。

「小川氏の分身同然に猛烈に働く同志の力も得て成功したが、アルバイトにまで理念を共有し行動させるのは難しい。事業が急拡大したひずみが現れた」（小宮氏）

飢餓と貧困の撲滅を目指して

11年には売上高で日本マクドナルドホールディングスを抜き、初の外食首位に。海外展開に加え、ルワンダのコーヒーなどを公正な価格で買い取り、生産者の生活を向上させるフェアトレードにも熱心だった。

19年、「週刊新潮」で佐藤優氏と対談。〈地の果て海の果つるところまで、どこにいても安全な水、安全な食品を食べられるようにしたい〉と語り、飢餓、貧困の撲滅に向け社のさらなる成長を志した。全共闘時代への誠実な総括があったのではと問われ〈一日一日最大限前に進むということで、それは過去にやったことを踏まえてしかできない〉と答えた。

25年、次男の洋平氏に社長を引き継ぐ。東大を卒業し財務省を経て、16年に入社、海外戦略を担っていた。

4月6日、77歳で逝去。 25年3月期決算では、連結売上高が国内の外食産業として初めて1兆円を超える。世界で約1万5000店を構え、すでに売上高で世界の十指に入る。壮大な野望と笑われた世界一への道を着実に歩んできたのだ。

「週刊新潮」2026年4月23日号 掲載