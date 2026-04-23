辻希美の夫・杉浦太陽「帰宅後のユメタイム」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの絵本遊びショットに反響「横顔のフォルムが可愛すぎる」「幸せ空間」
【モデルプレス＝2026/04/23】俳優の杉浦太陽が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】辻ちゃん夫「横顔のフォルムが可愛すぎる」帰宅後の0歳次女とのお家時間
杉浦は「帰宅後のユメタイム」「絵本遊び」とつづり、夢空ちゃんのショットを投稿。音が鳴る絵本のボタンを真剣な表情で押している夢空ちゃんの姿を披露している。
この投稿には「横顔のフォルムが可愛すぎる」「素敵なパパ」「どんどん成長してる」「指に集中してる姿に悶絶」「パパの愛情が伝わってくる」「幸せ空間」などといった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「横顔のフォルムが可愛すぎる」帰宅後の0歳次女とのお家時間
◆杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんショット
杉浦は「帰宅後のユメタイム」「絵本遊び」とつづり、夢空ちゃんのショットを投稿。音が鳴る絵本のボタンを真剣な表情で押している夢空ちゃんの姿を披露している。
◆杉浦太陽の投稿が話題
この投稿には「横顔のフォルムが可愛すぎる」「素敵なパパ」「どんどん成長してる」「指に集中してる姿に悶絶」「パパの愛情が伝わってくる」「幸せ空間」などといった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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