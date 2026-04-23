元メジャーリーガーでＦＯＸスポーツのアナリストを務めるドントレル・ウィリス氏が２１日（日本時間２２日）、「ファクト・オア・フィクション？」と題する企画で今季のＭＬＢを大胆予想した。その一つとしてドジャース大谷翔平投手（３１）のサイ・ヤング賞受賞については、迷いなく「ファクト（事実）」と断言した。

「ショウヘイ・オオタニはサイ・ヤング賞を獲る」という命題に対し、ウィリス氏は「ファクト」と答えると理由を説明した。

「すでにペースに乗っている。（２１日時点で）１８イニングで１８奪三振。このまま健康を維持するはずだし、デーブ・ロバーツ監督ら首脳陣も継続的に登板機会を与えている」

さらに「それに、彼は自分をセーブしている。盗塁の頻度も減っているから、これまで見せてきた三塁打のようなプレーは投打両方をこなす日には特に減るだろう。それでも健康を保てば、後半には５人ローテーションにして登板回数を確保し、サイ・ヤング賞に届くだろう」と続けた。

２０２２年しか到達していない規定投球回（１６２回）が最低ラインだが、マウンド以外での負荷を自らコントロールしている意識の高さ、狹蠎蝓β臙瓩鉾羹鼎鮹屬今季の起用法もプラスと見ている。

続いて「（ヤンキースの）アーロン・ジャッジの４度目ＭＶＰ」には「フィクション（虚構）」と予想。アストロズのアルバレスの今季の快進撃（打率３割３分、１０本塁打、２４打点）に触れ「アルバレスは怪物。健康を維持して本塁打と打点でリーグをリードし、打率でも上位に入る」と、新たなＭＶＰ誕生に１票を投じた。

ナ・リーグ東地区でのメッツ最下位予想にも「フィクション」と否定し、「あの戦力と年俸規模で最下位はあり得ない」と巻き返しを見込んだ。

その中で「ファクト」としたのが、パイレーツのプレーオフ進出。「打線の補強に加え、ポール・スキーンズら先発陣が充実している」と評価。

また、現在防御率０・００で８セーブを挙げているパドレスの守護神メイソン・ミラーについて「４月中に失点する」には「フィクション」と断言。引き続き無双状態を維持することに期待をかけた。