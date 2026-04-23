2匹の大型犬と一緒にお散歩に行ったら、飼い主さんに起きてしまった「悲劇」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で90万6000回再生を突破し、「皆自己中ですきｗ」「ごめん笑っちゃった」といったコメントが寄せられています。

【動画：2匹の大型犬を散歩に連れて行った結果→お互いに意見が食い違い…飼い主泣かせな『まさかの状況』】

行きたい方向はそれぞれ

TikTokアカウント「yuri___rea44」に投稿されたのは、一緒にお散歩に連れて行ってもらった2匹のチャウチャウ犬「まるの」ちゃんと「うに」ちゃんのお姿。この日の2匹は、進みたい方向が食い違っていたようで…。

しかし、食い違いなどお構いなしに気になる方向に進んでいく2匹。飼い主さんはまるのちゃんのリードを腰に巻き、うにちゃんのリードを手で持ちながら、反対方向から2匹に引っ張られている状況。

真逆に進む2匹→引っ張られ続ける飼い主さん

黒いチャウチャウのうにちゃんは、リードが伸びる限界まで進み、フセをしてくつろいでいるもよう。飼い主さんの全力の頑張りには、悲しいことに見向きもしていません。

両側から反対方向に引っ張られ、地面に手を付き膝を付き、何とか耐えている飼い主さん。2匹は我関せずで散歩を楽しんでいて、苦しむ飼い主さんと自由すぎる2匹とのギャップに笑いが込み上げてしまいます。

気まますぎるワンコたち

すると、突然地面をクンクンし始めたと思ったら、お通じの時間に突入した様子のまるのちゃん。大変な状況の飼い主さんを目の前に、何ともシュールな光景が広がっています。

一方のうにちゃんは、まだまだマイペースに休憩中。それぞれが思うがままにお散歩を楽しみすぎた結果、飼い主さんを盛大に振り回してしまった2匹なのでした。

投稿には「皆自己中ですきｗ」「ごめん笑っちゃった」「カオス…」「情報量が多すぎて草」「ソーラン節やってんのかと思った」「本当にこんなとこがあるのにびっくりしたｗ」といったコメントが寄せられています。

2匹のほんわかした日常は、TikTokアカウント「yuri___rea44」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuri___rea44」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。