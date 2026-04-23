『第五十一回菊田一夫演劇賞』が、23日に発表され、俳優の上白石萌音さん（28）、作家・演出家・俳優の松尾スズキさん（63）らが受賞しました。

『菊田一夫演劇賞』は、演劇界に偉大なる足跡を残した劇作家・菊田一夫さんの名を冠し、大衆演劇の舞台ですぐれた業績を示した作家や演出家、俳優などを表彰する演劇賞です。

演劇大賞は、舞台『大地の子』の上演関係者一同が、高い舞台効果を評価され受賞しました。

演劇賞には、ミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』のジルーシャ・アボット役や、舞台『千と千尋の神隠し』の千尋役を演じた上白石さんが受賞したほか、ミュージカル『クワイエットルームにようこそ The Musical』の作と演出や、ミュージカル『アンサンブルデイズ - 彼らにも名前はある ‐ 』の作と音楽を手がけた松尾さんが受賞。

さらに、ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』のアブロンシウス教授役などを演じた石川禅さん（61）、ミュージカル『ジキル＆ハイド』のヘンリー・ジキル／エドワード・ハイド役を演じた佐藤隆紀さん（40）も受賞しました。

また、特別賞を受賞したのは岡田敬二さん。永年にわたる宝塚歌劇の『ロマンチック・レビュー』シリーズの功績が評価されました。

授賞式は6月10日に行われる予定です。