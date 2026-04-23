

JR中央線の西荻窪駅から吉祥寺駅方面へ徒歩約5分。2021年から段階的に進められてきた高架下開発「西荻高架下」が、2026年6月に第3期エリアの開業を迎え、ついにグランドオープンします。

コンセプトは「よりそう高架下 日々西荻生活」。全長200メートルを超える空間には、第1期・2期の人気店に加え、ハワイ発のアサイーボウル＆スムージー専門店「ラニカイジュース」や「マツモトキヨシ」「セリア」など全8店舗が新たに加わります。

鉄道高架下という線的な空間が、単なる通路から「歩きたくなる街の拠点」へ。西荻窪の利便性を飛躍的に高める最終フェーズの詳細と、先行公開された注目ショップの情報をいち早くお届けします。

2026年6月ついに完成の「西荻高架下」全貌

JR中央線 西荻窪駅より吉祥寺方面へ徒歩約5分

株式会社ジェイアール東日本都市開発が手がける「西荻高架下」は、西荻窪駅と吉祥寺駅の間の高架下を活用した商業施設です。開発コンセプトは「よりそう高架下 日々西荻生活」。全長200メートルの高架下空間に、気持ちよく歩ける歩道や共用スペースを整備し、日々の生活に密着した店舗を集めることで、地域の方々にとって「まちの一部」と感じられる場所づくりを目指しています。

第1期・第2期にオープン済みの店舗

2023年の第1期でスーパー「オオゼキ」が、翌2024年には第2期として、レストランや総菜店、シェアキッチンなど7店舗が開業。すでに賑わいを見せていますが、2026年6月予定の第3期エリア開業により、いよいよグランドオープンとなります。

第3期エリアの先行公開ショップをチェック

第3期エリアに出店する予定のショップ（計8店舗中の一部）が先行発表されました。多彩なラインナップで、西荻窪の生活がさらに豊かになりそうです。

美と健康から日用品まで揃う物販エリア

2階には100円ショップの「セリア」が出店し、ユニークでワクワクする商品を多数取り揃えます。また1階には「マツモトキヨシ」が登場し、化粧品や医薬品、日用品、食品まで幅広い品揃えで、地域住民の美と健康を支えます。

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魅力あふれるフード＆カフェ

注目の飲食店として、1階にはハワイ・オアフ島発祥のアサイーボウル＆スムージー専門店「ラニカイジュース」が待望の出店を果たします。ハワイNo.1の美味しさを手頃な価格で楽しめます。2階には板橋を中心に展開する「食堂 高ひろ」が入り、産直の魚介などこだわりの新鮮食材を使った美味しい定食を一日中提供します。

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生活を彩るサービス店舗

さらにサービス面では、2階に写真館「スタジオピュア」が入り、七五三などの記念撮影からペットとの撮影まで幅広く対応します。1階の「ペットプラス トリミングサロン」では、ペットホテルも併設し、西荻窪エリアの幸せなペットライフをサポートしてくれます。

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鉄道高架下の価値創造と地域密着のカタチ

近年、首都圏の鉄道高架下は単なる通路やデッドスペースから、魅力的な商業エリアへと変貌を遂げています。今回の「西荻高架下」のグランドオープンは、まさにその最前線と言えるでしょう。日用品からカフェ、ペットサービスまで「毎日使いたくなる」店舗が揃うことで、高架下という線的な空間が、地域の生活を繋ぐ面的な広がりへと昇華しています。鉄道ファンとしても、列車が走るすぐ下で、このような洗練された日常空間が育まれるのは非常に興味深い変化です。

全200メートルにわたって展開する「西荻高架下」。吉祥寺や西荻窪周辺の散策とあわせて、2026年6月のグランドオープンにはぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。新しい生活の拠点としての姿に、きっと驚かされるはずです。

（画像：株式会社ジェイアール東日本都市開発）

鉄道チャンネル編集部

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