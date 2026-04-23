「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）

復権を目指すアドマイヤズームは２２日、栗東ＤＰで最終追い。迫力満点の脚さばきで駆け抜け、好調をアピールした。爪の不安を抱えていた昨年はまさかの未勝利に終わったが、Ｇ１覇者の風格が戻ってきている。昨年のマイルＣＳで４着に激走したオフトレイルは栗東坂路でパワフルな動きを披露。今季初戦の東京新聞杯では１０着に敗れたが、得意の淀で３つ目のタイトルを手に入れ、春の大一番を見据える。

３つ目のタイトルを狙うオフトレイルは栗東坂路で単走。前進気勢たっぷりにキビキビと登坂し、４Ｆ５３秒２−３８秒２−１２秒０をマーク。追えばどこまでも突き抜けそうな手応えだった。吉村師は「１週前にＣＷで長めからやっていますし、今週はいつも通り。調整は苦にしませんね」と納得の表情を浮かべた。

空気を切り裂くような“圧倒的な末脚”を武器に、重賞戦線で存在感を放ってきた。トップマイラーが集結した昨年のマイルＣＳでは、上がり最速となる３Ｆ３２秒６の鬼脚で４着と、Ｇ１メンバー相手でも遜色ない脚力を証明してみせた。「菅原（明）騎手が乗ってくれてポジションの幅が広がってきた」と指揮官も充実ぶりに目を細める。

今季の始動戦となった東京新聞杯は伸び切れず１０着と精彩を欠いたが、実績のない東京マイルに加えてトップハンデと、厳しい条件がそろってしまった。だが、今回はレコードＶを飾ったスワンＳを含め３勝を挙げる京都が舞台。「上位の決め手を持っているのは間違いないですし、得意な京都の下り坂を生かしたい。いい結果を残して安田記念へ」とトレーナーの言葉にも熱がこもる。ホームグラウンドで自慢の豪脚をさく裂させる。