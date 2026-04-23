久保建英が94日ぶりの先発でいきなりMVPを獲得！カップ王者ソシエダはヘタフェに０−１敗戦
現地時間４月22日に開催されたラ・リーガ第33節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがヘタフェとホームで対戦した。
2020−21シーズンの後半戦にプレーした古巣との一戦で、久保はハムストリングを負傷した１月18日のバルセロナ戦以来となる94日ぶりのスタメン出場。右ウイングでプレーした。
18日にコパ・デル・レイ優勝を飾ったソシエダは14分、相手のハンドでPKを獲得するも、ポスト直撃で外してしまう。
18分にもカウンターから、オスカールソンに決定機が訪れたが決めきれない。
その直後には、久保が２人をフェイントで翻弄。右足でクロスを送り込むも、シュートには繋がらない。
迎えた29分、敵のクロスをヘッドで処理しようとしたゴロチャテギのオウンゴールで、先制点を献上する。
１点ビハインドで折り返したホームチームは、56分に主将のオジャルサバルとバレネチェアを投入。59分に後者が早速シュートを放つも枠を捉えられない。
77分には久保のスルーパスを受けたアランブルのクロスにオスカールソンがヘッドで合わせるも、ミートできない。
89分にも、久保のチャンスメークからアランブルにチャンスが訪れたが、シュートは大きく外れる。
ソシエダはこのまま０−１で敗戦。３試合ぶりの黒星を喫した。
それでも、再三好機を創出した久保は、この試合のMVPに輝いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チームメイトは爆笑！優勝祝賀会を盛り上げた久保の一言
2020−21シーズンの後半戦にプレーした古巣との一戦で、久保はハムストリングを負傷した１月18日のバルセロナ戦以来となる94日ぶりのスタメン出場。右ウイングでプレーした。
18日にコパ・デル・レイ優勝を飾ったソシエダは14分、相手のハンドでPKを獲得するも、ポスト直撃で外してしまう。
その直後には、久保が２人をフェイントで翻弄。右足でクロスを送り込むも、シュートには繋がらない。
迎えた29分、敵のクロスをヘッドで処理しようとしたゴロチャテギのオウンゴールで、先制点を献上する。
１点ビハインドで折り返したホームチームは、56分に主将のオジャルサバルとバレネチェアを投入。59分に後者が早速シュートを放つも枠を捉えられない。
77分には久保のスルーパスを受けたアランブルのクロスにオスカールソンがヘッドで合わせるも、ミートできない。
89分にも、久保のチャンスメークからアランブルにチャンスが訪れたが、シュートは大きく外れる。
ソシエダはこのまま０−１で敗戦。３試合ぶりの黒星を喫した。
それでも、再三好機を創出した久保は、この試合のMVPに輝いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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