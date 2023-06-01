きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル買いがやや優勢となっており、ユーロドルは１．１７ドル台前半に値を落としている。一方、ユーロ円はロンドン時間に１８７．３５円近辺まで上昇していたが、１８６円台に伸び悩む展開。



ユーロは対ドルで過去１カ月間、Ｇ１０通貨の中で２番目に良好なパフォーマンスを示しており、中東紛争によるエネルギーショックが欧州経済を圧迫し、ユーロを押し下げるとの見方に反して推移している。ユーロは概ね安定しており、ヘッジコストも４月初旬までに紛争前の水準へ戻っている。オプション市場での安定した価格と低ボラティリティの組み合わせが、ユーロの強気ポジションの需要を生んでいると指摘。



投資家はユーロの先行きに強気で、ユーロドルが１．２０ドルまで上昇した場合に利益が出るオプションへの関心が再び高まっている。そのほか、一部のヘッジファンドもコールスプレッドなどの強気戦略を検討しているという。



EUR/USD 1.1716 EUR/JPY 186.82 EUR/GBP 0.8675



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト