フジテレビの佐久間みなみアナウンサーらを輩出し、３０年以上の実績を持つ芸能事務所「ＦＩＲＳＴ ＡＧＥＮＴ」（東京・恵比寿）が、アナウンサーを目指す全国の高校生・大学生を対象に５回目となる大型オーディションを行っている。

タイトルは、「２０２６年度 春夏 ＦＩＲＳＴ ＡＧＥＮＴ所属オーディション」。１次はメールによる審査、２次はビデオ通話、または対面による審査を実施する。

同社にはＴＢＳ時代に報道番組でメインキャスターをつとめた後、アナウンススクール校長を１０年間つとめた吉川美代子を筆頭に、元フジテレビの寺田理恵子、吉崎典子、元ＮＨＫの内藤裕子らフリーアナウンサーの豪華な顔ぶれがそろう。

また女優・浅野温子や歌手で俳優の池畑慎之介、著書「イクサガミ」がＮｅｔｆｌｉｘで実写化されている直木賞作家・今村翔吾氏、日本とマレーシアを股にかけ活躍中のマルチタレント・優木まおみ、朝比奈彩、さらには元ＡＫＢ４８・武藤十夢、元乃木坂４６・松村沙友理、グラビアアイドルの志田音々ら文化人からアイドルまで１４０人を超えるタレントも所属している。

締め切りは、５月３１日午後１１時５９分まで。オーディションの合格者には、３か月に及ぶ無料のアナウンスレッスンやボイストレーニングを実施。アナウンサーになるための実践経験の場の提供など、様々なサポートを行う。

オーディションＵＲＬ ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔａｇｅｎｔ．ｊｐ／ａｕｄｉｔｉｏｎ‐２０２６‐ｏｖｅｒｖｉｅｗ／